Эксперты назвали растения и специи, выводящие паразитов из организма

01.03.2021, 22:06, Разное

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Эксперты напомнили, что многие проблемы со здоровьем вызваны паразитами. Они заявляют, что многие натуральные специи считаются хорошими средствами для очищения организма от гельминтов, грибков и вирусов.

Положительное влияние на организм человека оказывает чеснок, действующим веществом которого являются фитонциды. Чеснок помогает разрушать опасные микроорганизмы, глисты и не вызывать интоксикацию в случае их распада. Также он способствует снятию усталости, повышает аппетит, оказывает тонизирующее действие и убирает клинические проявления гельминтозной инвазии.

Также стоит задуматься об использовании гвоздики, которая поможет уничтожить яйца червей, образующиеся в желудочно-кишечном тракте. Специя считается единственным антигеном, уничтожающим яйца паразитов полностью, обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Масло гвоздики имеет и широкий спектр антимикробных особенностей.

Эксперты советуют людям употреблять и семена тыквы. Они обладают противоглистными свойствами и содержат огромный процент витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот. Семечки тыквы имеют растительное волокно, которое обеспечивает организм питательными компонентами. Не нужно удалять и их тонкую внутреннюю оболочку, так как она оберегает от появления глистов или эффективно выводит их из кишечника.

Использование имбиря имеет доказанную эффективность против аскарид, эхинококков и других паразитов. Если употреблять имбирь с медом и лимоном, то осложнений после лечения не будет. После такого комплекса паразиты не могут мигрировать в системный кровоток и органы. Также полезна и куркума, которая нужна для очищения организма. В ней содержится цинеол, способствующий улучшению работы желудка и избавляющий от паразитов. Тумерон может убивать болезнетворные бактерии и оказывает антипаразитарное действие.

Убивает паразитов и острый перец, полынь и тимьян. Грецкий орех хорошо чистит кровь и кишечник, считается хорошим средством от грибковых инфекций. Хорошо зарекомендовало себя и масло душицы обыкновенной, которое имеет антипаразитарные, противовирусные, антибактериальные и противогрибковые свойства. Но стоит помнить, что употребление специй и трав имеет свои противопоказания. С осторожностью их можно использовать беременным и кормящим матерям после консультации с доктором.

Источник: chelny-izvest.ru