 

Несварение желудка может указывать на рак

01.03.2021, 22:06, Разное
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Медики заявили, что несварение желудка может свидетельствовать о развитии рака. В данном случае обычно злокачественное новообразование находится в поджелудочной железе.
Пациенты могут жаловаться на горький неприятный привкус во рту и жжение в грудной области. Они рассказывают о дискомфорте, появившемся в животе. Болевые ощущения могут быть постоянными или же периодическими, в лежачем состоянии самочувствие больного ухудшается. Неприятные симптомы также усиливаются после употребления пищи.

При раке поджелудочной железе люди могут резко похудеть. Также у них часто наблюдается тошнота и рвотные позывы, фиксируется расстройство стула, наблюдается потеря аппетита. При появлении данных симптомов нужно не затягивать с визитом к врачу.

Источник: www.express.co.uk



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