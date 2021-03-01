Межконтинентальные баллистические ракеты Америки стареют. А нужны ли они ей ещё?

01.03.2021, 21:30, Разное

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Джо Байден должен принять жизненно важные решения относительно будущего американского ядерного оружия

Разработка межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III началась в то время когда президентом был Линдон Джонсон, война во Вьетнаме была в самом разгаре, а по телевизору шла первая серия «Звездного пути». Когда ракета поступила на вооружение в 1970 году, это было самое современное оружие, созданное с с использованием самых передовых технологий. Она могла нести три боеголовки, мощность каждой из них в десять раз превышала мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Спустя более полувека Minuteman III стала последней межконтинентальной баллистической ракетой Америки. Четыреста этих ракет скрыты в подземных бункерах в пяти штатах Среднего Запада, готовые, в считанные минуты после получения приказа президента, стартовать и нанести атомный удар возмездия.

Minuteman III – это одна из составляющих ядерной триады Америки, – ракет шахтного базирования, атомных подводных лодок и стратегической авиации, на которых развернуто 1457 единиц ядерного оружия, что находится в пределах ограничения в 1550 единиц, установленных недавно продленным новым договором СНВ с Россией (на хранении находится больше ядерных зарядов). Все три “ноги” ядерной тирады заржавели. Самый старый бомбардировщик, B-52, ему 66 лет, он уже достаточно стар, чтобы получать пенсию; самый молодой, малозаметный бомбардировщик B-2, был разработан в конце 1970-х и выйдет на пенсию примерно через десять лет. Самой старой подводной лодке класса Ohio в ноябре исполнится 40 лет. Замены для этого оружия разрабатываются. Новый бомбардировщик B-21 Raider совершит свой первый полет в следующем году; новая подводная лодка класса Columbia начнет рыскать по океанам через десять лет. Но будущее межконтинентальных баллистических ракет менее определенно.

Теоретически, преемник Minuteman III находится в разработке. В сентябре американские военно-воздушные силы предоставили оружейной компании Northrop Grumman $ 13,3 млрд для начала работ над наземным стратегическим средством сдерживания (GBSD). По словам генерала Тима Рэя, командующего Глобальным ударным командованием ВВС, новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые должны вступить в строй в 2029 году и служить до 2075 года, будут иметь «повышенную точность, дальность и надежность». Но не все думают, что это хорошая идея. В январе 2019 года, Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что ядерная модернизация 2019-28 годов, предложенная администрацией Трампа, обойдется бюджету в 494 миллиарда долларов, из которых на новые межконтинентальные баллистические ракеты придется 61 миллиард долларов. Зачем тратить деньги на “зарытие” ядерного оружия в землю, спрашивают критики, если подводные лодки и бомбардировщики могут справиться с этой задачей также, если не лучше?

По словам сторонников межконтинентальных баллистических ракет, ответ тройной. Один из аргументов состоит в том, что межконтинентальные баллистические ракеты – это самая «отзывчивая» часть триады. Бомбардировщики можно отозвать после взлета, но им требуется больше времени, чтобы подняться в воздух и достичь своих целей. Подводные лодки легко спрятать и они могут приблизиться к целям, но с подводной лодкой сложнее связаться. Межконтинентальные баллистические ракеты, напротив, могут быть запущены за считанные минуты (хотя в мирное время они нацелены на открытый океан, а не на города противника).

Такой уровень бдительности приводит в ужас критиков, которые рассматривают это как приглашение к ядерной катастрофе. Но это означает, что межконтинентальные баллистические ракеты могут использоваться для поражения подготовленных к использованию вражеских ракет или запускаться до приземления приближающихся вражеских ракет. «Без американских межконтинентальных баллистических ракет, – отмечается в отчете аналитического центра Hudson Institute, – противнику нужно было бы поразить только пять целей (три базы бомбардировщиков и две базы подводных лодок), чтобы уничтожить большую часть ядерных сил США». Модернизация ядерных сил РФ – процесс, продвинувшийся дальше, чем у Америки, а неуклонное расширение арсенала Китая усугубляют эти опасения.

Второй аргумент заключается в том, что межконтинентальные баллистические ракеты служат барьером против технологических достижений, таких как новые возможности обнаружения под водой или противовоздушная оборона, которые могут поставить под угрозу подводные лодки или бомбардировщики. А третий аргумент распространяется дальше – в мрачные и сюрреалистические уголки ядерной стратегии. Если бы РФ захотела бы обезоружить Америку внезапным нападением, ей пришлось бы использовать несколько боеголовок – количество которых ограничено новым СНВ – чтобы вывести из строя одну укрепленную шахту. Таким образом, шахты служат «губками» – на веселом жаргоне ядерных спецов – которые поглощают российские ракеты и оставляют Америку с большим количеством уцелевшего оружия на борту подводных лодок и бомбардировщиков для любого последующего обмена ударами. Тот факт, что Америка поддерживает только межконтинентальные баллистические ракеты, шахтного базирования, а не мобильные, которые предпочитает любая другая ядерная держава, подтверждает обоснованность этой гипотезы.

Для критиков межконтинентальных баллистических ракет эти аргументы фантастичны и надуманы. Губка для боеголовок полезна только в том случае, если вы думаете, что первый удар русских – это вообще реальная перспектива. Даже без шахт у Америки есть достаточно подводных лодок и бомбардировщиков, чтобы разрушить Россию как функционирующее общество. А поскольку межконтинентальные баллистические ракеты, направляющиеся в Азию, должны будут пролетать над Россией, было бы рискованно использовать их против Китая или Северной Кореи, не вызывая у Владимира Путина нежелательной нервозности. Пранай Вадди из Фонда Карнеги, аналитического центра в Вашингтоне, также указывает на противоречие между оборонительной логикой “губки”, которая требует просто базовых ракет для отражения атаки России, и требованием ВВС, чтобы новое наземное стратегическое средство сдерживания (GBSD) улучшило наступательные возможности – то есть чтобы бы ракеты были более подходящими для нанесения первого удара США по врагу.

Эта дискуссия в стиле “доктора Стренджлава” разыгрывается наряду с политической. В прошлом году Конгресс выделил деньги на модернизацию триады, включая GBSD, несмотря на возражения видных демократов, таких как Адам Смит, председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил. На слушаниях по утверждению кандидатур в январе Ллойд Остин, министр обороны президента Джо Байдена, выразил свою поддержку триаде. То же самое сделала Кэтлин Хикс, его заместитель. Тем не менее, под давлением сенаторов из штатов Среднего Запада, где располагаются шахты, где силы межконтинентальных баллистических ракет являются основным экономическим фактором, оба признали, что “последнее слово” остается за Байденом.

Центральное место которое занимает триада в американской ядерной политике – один эксперт язвительно заметил, что это «святая троица» Пентагона, – вряд ли позволит президенту полностью отвергнуть её. Г-н Вадди предполагает, что альтернативным подходом было бы приостановить разработку GBSD и вывести из строя Minuteman III за счет уменьшения количества развернутых систем и “каннибализации” неразвернутых на запчасти. Идея состоит в том, чтобы выиграть время для переговоров о взаимном сокращении межконтинентальных баллистических ракет и боеголовок с Россией, которая планирует развернуть свою новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» в следующем году.

Один из бывших высокопоставленных чиновников по контролю над вооружениями говорит, что команде Байдена следует избегать непосредственного решения проблемы межконтинентальных баллистических ракет и работать над «укреплением доверия со штатами – членами “фракции друзей межконтинентальных баллистических ракет”», одновременно растягивая программу GBSD на более длительный период. Затем программа может рухнуть под собственным финансовым весом, как и проект MX «Peacekeeper», аналогичный проект межконтинентальной баллистической ракеты, в 1980-х годах.

Независимо от того, открыт ли Байден для этого или нет, ядерные настроения, несомненно, меняются. В своей прошлогодней предвыборной программе Демократическая партия раскритиковала «чрезмерную уверенность и чрезмерные расходы Америки на ядерное оружие», включая «расточительное» новое оружие. Подразумеваемой целью были не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и набор других программ. К ним относятся W76-2, боеголовка малой мощности для ракет, запускаемых с подводных лодок, представленная Дональдом Трампом, модернизация B61-12, бомба малой мощности, сбрасываемая с боевых самолетов, и дальнобойное оружие применяемое не входя в зону поражения ПВО, отложенная замена для нынешней американской крылатой ракеты воздушного базирования.

Левые активисты и антиядерные НПО – не единственные, кто поднял вопросы. 5 февраля, Мишель Флурнуа, эксперт по обороне, пользующаяся большим уважением среди демократов и республиканцев, которую г-н Остин привлек к работе в Пентагоне, отметила растущее значение «новых неядерных технологий для укрепления сдерживания», таких как кибер-возможности и обычные ракеты. «Буквально все аспекты программы ядерной модернизации, учитывая ее цену … будут тщательно, тщательно изучены и прояснены», – предупредила она.

Между тем, наряду с этими дебатами о том, какие виды и сколько ядерного оружия следует создать Америке, имеет отношение к вопросу о том, как она должна ими пользоваться. Возникает вопрос, должна ли Америка заявлять, что «единственная цель» ее ядерного оружия – сдерживание ядерного нападения. Такое обязательство может показаться безобидным, но – в зависимости от его точной формулировки – вероятно, потребует от Америки отказаться от ядерного ответа, скажем, на северокорейское вторжение или биологическую атаку на Южную Корею.

Еще больший сдвиг, за который г-н Байден выступал в последние дни его пребывания на посту вице-президента, будет заключаться в политике неприменения первыми, или NFU, которая еще больше помешает Америке предотвратить неминуемый ядерный удар другой страны. Союзники Америки в Европе и Азии, спрятавшиеся под ядерным зонтиком Америки, были бы обеспокоены любым вариантом. И все же, пока американские межконтинентальные баллистические ракеты стоят готовые к пуску в своих шахтах, соперникам Америки может быть все равно сколько их там.