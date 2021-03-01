 

Новый кроссовер Lynk & Co 07 впервые заметили на тестах

01.03.2021, 21:24, Новости дня
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Обновленный кроссовер Lynk & Co 07 удалось обнаружить на тестовых испытаниях.

Предложенная модель до сих пор не анонсирована производителем, однако проходит под кодовым индексом EX11. На кузове сохранили плотную защитную пленку, тогда как специалисты обнаружили ряд схожих элементов с другой китайской версией паркетника Geely KX11. Предполагается, что кроссовер оснащен просторным семиместным салоном и наклонной линией крыши. Также значится, что новая модель имеет спортивный дизайн, не свойственный предшественнику.

На данный момент производитель умышленно не называет никаких технических параметров, однако есть предположения, что кроссовер сохранит прежнюю линейку силовых агрегатов. Презентация Lynk & Co 07 состоится уже в апреле, однако точная дата пока не названа.



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