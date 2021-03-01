 

Дебютировал новый кроссовер Haima 6P

01.03.2021, 21:24, Новости дня
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Известный китайский бренд Haima официально рассекретил модернизированный паркетник под названием Haima 6P.

Главным достоинством автомобиля называют применение гибридной силовой установки, которая и является главным отличием от актуального поколения Haima S5. По внешнему виду практически никаких изменений не обнаружено, однако данный экземпляр сможет похвастаться выштамповкой и надписями на кузове.

Гибридный паркетник Haima получил 1,2-литровый бензиновый агрегат, а также электрический мотор, суммарная мощность пока неизвестна. Кроссовер приводится в движение 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Минимальная комплектация паркетника оценивается на местном рынке по цене от 2,12 млн рублей. Продажи намерены начать исключительно на китайском рынке.



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