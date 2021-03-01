Мнение: О взломе переписки Безлера

01.03.2021, 21:22, Разное

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Адвокаты Безлера обвинили Bellingcat в использовании краденых данных

Адвокатское бюро «Иванян и партнёры» сообщило, что его почтовые серверы подверглись сильнейшим атакам, после того как Игорь Безлер подал иск о защите чести и достоинства в отношении британского издания Bellingcat. Юристы также удивлены тем, что у представителей этой организации оказались сведения, охраняемые адвокатской тайной. Наряду с этим адвокаты назвали «не соответствующей действительности» информацию о том, что Безлер является фигурантом уголовного дела о катастрофе рейса MH17.

Юристы опубликовали на своём сайте ответ на запрос издания «Медуза» к бюро «Иванян и партнёры» по иску Безлера о защите чести и достоинства. Один из вопросов касался утверждений Bellingcat о том, что соглашение между Безлером и адвокатами якобы было оформлено с нарушениями.

В бюро напомнили, что в октябре 2020 года на сайте Bellingcat была обнародована часть переписки адвокатов и Безлера.

«Эту переписку Bellingcat получил после того, как почта Безлера была взломана в октябре 2020 года, спустя всего несколько дней после вручения Bellingcat в Великобритании иска Безлера», — пояснили адвокаты.

Они указали, что после подачи иска на почтовые серверы бюро впервые за 16 лет было совершено «несколько сильнейших атак». Наряду с этим они подчёркивают, что никаких нарушений в их адвокатском соглашении с Безлером нет.

«Информация о соглашениях между адвокатами и их клиентами в силу прямого указания российского законодательства составляет адвокатскую тайну. Эта информация не представляется сторонами или их адвокатами в суд по делам о защите чести и достоинства. Ни мы, ни представители Bellingcat не передавали подобную информацию в дело по иску Безлера. Поэтому удивительно, что представители Bellingcat комментируют наше соглашение с Игорем Николаевичем Безлером, хотя знать содержание этого соглашения они не должны», — заявили юристы.

В бюро также сообщили, что Безлер в декабре 2020 года направил владельцам сайта Bellingcat требование прекратить использование информации, охраняемой адвокатской тайной, и раскрыть содержание материалов, которые они получили после взлома: «Это обращение Bellingcat пока оставил без ответа».

Напомним, что в сентябре 2020 года Игорь Безлер предъявил иск к группе Bellingcat в Санкт-Петербурге из-за публикации материалов о его предполагаемой причастности к делу о крушении в Донбассе 17 июля 2014 года пассажирского самолёта, следовавшего рейсом MH17 (Амстердам — Куала-Лумпур). Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек, которые находились на борту (283 пассажира и 15 членов экипажа).

В адвокатском бюро «Иванян и партнёры» подчеркнули, что Безлер не является фигурантом этого дела.

«По нашей информации, сведения о том, что Игорь Безлер является фигурантом уголовного дела в Нидерландах, не соответствуют действительности. Следственные органы Нидерландов допросили Безлера на этапе предварительного расследования, и в настоящее время Безлер в суде Нидерландов по делу о катастрофе рейса MH17 не является ни обвиняемым, ни свидетелем», — указали адвокаты.

Юристы также сообщили, что не представляют «каких-либо лиц в уголовном деле в Нидерландах о крушении рейса MH17». Фигурантами этого уголовного процесса являются трое россиян (Олег Пулатов, Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский) и гражданин Украины Леонид Харченко. Следующее заседание намечено на 15 апреля.

https://russian.rt.com/russia/article/836675-yuristy-bezler-meduza-isk-bellingcat – цинк

Как представляется, почту Безлера взламывали британские спецслужбы (возможно, через подконтрольные хакерские организации или же какой-нибудь из центров кибер-операций), а доступную информацию уже традиционно слили в "Беллингкет", который выступает сливным бачком для легализации данных и дезинформации британских спецслужб.

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