“Оккупантам платит активно”. “Глава” Крыма Аксенов заявил, что Зеленская регулярно оплачивает коммунальные счета за квартиру в Крыму

01.03.2021, 21:20, Новости дня

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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена регулярно оплачивает коммунальные счета за свою квартиру в Крыму. Об этом заявил в эфире телеканала “Россия 24” так называемый глава администрации временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов заявил, что задолженности по коммунальным платежам у Зеленской нет, “значит, “оккупантам” все платит активно, спокойно, никаких проблем нет”.

По мнению Аксенова, квартира Зеленских в Крыму может пригодиться им “на тот случай, если придется просить политического убежища”.

В мае 2019 года агентство Reuters сообщило, что Елена Зеленская в 2013 году купила элитный пентхаус в Крыму в четыре раза ниже рыночной стоимости у экс-нардепа и бизнесмена Александра Буряка.

В пресс-службе Зеленского заявили, что недвижимость была приобретена по рыночной цене и в соответствии с законодательством Украины. “Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма Украине”, – подчеркнули в пресс-службе.

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