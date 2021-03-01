“Бездействовали и надеялись на американцев”. Климкин рассказал, как власти ФРГ отреагировали на оккупацию Крыма

01.03.2021, 21:20, Новости дня

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Многие из европейских партнеров Украины моделировали ситуацию захвата Крыма Россией. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью “Европейской правде”, опубликованном 1 марта.

Климкин, работавший в 2014 году послом Украины в ФРГ, отметил, что “в МИД в те дни был управленческий коллапс, каждый посол действовал как считал нужным”.

“Знаете, что для меня тогда было “разрывом мозга”? То, что в ведомстве [федерального канцлера Германии] Ангелы Меркель достаточно быстро поняли серьезность ситуации, в то время как все остальные в Германии смотрели на это, как на некий фильм: бездействовали и надеялись на американцев”, – отметил он.

Экс-министр заявил, что усилия украинских дипломатов тогда были направлены на то, чтобы убедить партнеров “выйти из анабиоза”.

Климкин работал на должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии с 22 июня 2012 года по 19 июня 2014-го.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Ранее, 23–24 февраля, под давлением пророссийских активистов была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя. 11 марта Верховным Советом Автономной Республики Крым и Севастопольским городским советом была принята “декларация о независимости”.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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