Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

01.03.2021, 21:20, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность председателя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который с декабря 2020 года временно исполнял обязанности главы ОГА.

Соответствующий указ №83/2021 он подписал 1 марта.

Президент встретился с Козырем и вручил ему служебное удостоверение, проинформировала пресс-служба главы государства. По словам Зеленского, Козырь уже проявил себя, когда был врио главы облгосадминистрации.

“Херсонская область имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей”, – сказал президент новому главе ОГА.

Козырь родился в 1984 году в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет (“разработка месторождений полезных ископаемых”), в 2009-м – Донецкий национальный технический университет по специальности “финансы”. В 2014-м получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете. Он работал на разных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019-го был заместителем председателя Херсонской ОГА.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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