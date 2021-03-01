 

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

01.03.2021, 21:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность председателя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который с декабря 2020 года временно исполнял обязанности главы ОГА. 

Соответствующий указ №83/2021 он подписал 1 марта. 

Президент встретился с Козырем и вручил ему служебное удостоверение, проинформировала пресс-служба главы государства. По словам Зеленского, Козырь уже проявил себя, когда был врио главы облгосадминистрации.

“Херсонская область имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей”, – сказал президент новому главе ОГА. 

Козырь родился в 1984 году в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет (“разработка месторождений полезных ископаемых”), в 2009-м – Донецкий национальный технический университет по специальности “финансы”. В 2014-м получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете. Он работал на разных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019-го был заместителем председателя Херсонской ОГА.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Times – вместо свободы обрёк на «неоколониальные отношения» с ЕС — британские рыбаки возмутились сделкой Джонсона

25.09 / Российские десантники вернулись домой после учений с Белоруссией

23.01 / Животноводы Украины призвали правительство защитить их от европейских свиней

24.10 / У президента Польши выявили коронавирус

01.09 / Израильская делегация прилетела в ОАЭ

15.09 / Белорусcкий синдром российского интеллигента. Каспаров ответил Улицкой

16.10 / Посол КНР в России призвал Москву вместе дать отпор «гегемонизму и грубой силе»

22.02 / “Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух”. Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери

30.08 / За год до ухода из власти популярность Меркель достигла рекордных высот

19.01 / Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска