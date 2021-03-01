Активы Януковича будут заморожены еще максимум три года – посольство Швейцарии

01.03.2021, 21:20, Новости дня

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Швейцария сотрудничает с Украиной, чтобы завершить процесс возврата замороженных активов экс-президента Виктора Януковича украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении. Об этом 1 марта сообщила в Twitter пресс-служба посольства Швейцарии в Киеве.

“Семь лет назад Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии. Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств”, – отметили в сообщении.

Дипломаты напомнили, что действие заморозки, по законам Швейцарии, ограничено 10 годами.

Сім років тому, Федеральна Рада Швейцарії * ухвалила рішення про заморожування всіх активів Віктора Януковича та його оточення у Швейцарії. Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських * державних коштів. @GP_Ukraine @nab_ukr @MFA_Ukraine

— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) March 1, 2021

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Швейцария заморозила счета Януковича и его соратников 26 февраля 2014 года. Тогда речь шла о сумме в €137 млн. В 2016 году в правительстве Швейцарии сообщили, что арестованы счета на 70 млн швейцарских франков. Кроме того, против Януковича и “семьи” Швейцария открыла семь уголовных дел по подозрению в отмывании денег.

Экс-президент утверждал, что у него нет банковских счетов за рубежом.

В мае 2017 года на тот момент заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявлял, что преступная группировка, возглавляемая Януковичем, за два с половиной года украла “примерно один госбюджет Украины”.

24 января 2019 года Оболонский райсуд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. При этом суд счел недоказанной его вину в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России. Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.

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