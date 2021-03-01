 

Собянин подвел первые итоги ограничения движения большегрузов по МКАД

01.03.2021, 21:18, Разное
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За более чем 50 лет МКАД превратился в обычную городскую дорогу, вокруг которой выросли жилые районы, построены станции метро, торговые центры. С кольцевой организовано более 200 съездов.

С 20 февраля власти Москвы приняли решение продлить на год запрет на движение транзитных грузовиков весом более 12 тонн по МКАД. К такой мере властей города подтолкнула суббота 13 февраля, когда на город обрушился мощный снегопад. Застрявшие грузовики в тот день полностью парализовали движение на кольцевой.

По словам Сергея Собянина, запрет на движение большегрузов уже принес плоды: скорость движения по московской кольцевой выросла на 11%.

Повышение скорости означает не только возможность быстрее добраться до нужного места, но и улучшение экологической ситуации. Чем меньше пробок, тем меньше вредных выбросов.

Выезжать на МКАД теперь могут лишь грузовики, которые обслуживают жителей и предприятия Москвы и области. Кроме того, для этого нужен специальный пропуск, который бесплатно оформляется на портале Mos.ru.

Один из самых главных итогов – впервые за последние 20 лет в прошедшие выходные на МКАД не было аварий с участие большегрузного транспорта, отметил Сергей Собянин. При этом только в 2020 году, когда интенсивность дорожного движения в Москве снизилась, на кольцевой произошло 748 ДТП.

Большая часть транзитного потока перенаправлена на Центральную кольцевую автодорогу. Интенсивность движения грузовиков по ЦКАД выросла на 91%. Также грузовики едут по “бетонкам” А-107 и А-108.

Сейчас строительство ЦКАД почти закончилось. Это один из самых крупных инфраструктурных проектов России. Протяженность трассы составляет 530 километров, на ней по две полосы движения в каждую сторону. ЦКАД проходит по территории Новой Москвы и столичного региона.

Новая трасса призвана разгрузить движение в Москве и на въезде в столицу. ЦКАД улучшит городскую экологию, сделает логистику движения понятнее.

Программа развития транспортного каркаса Москвы – крупнейшая в Европе. В ее рамках за 10 лет построено свыше тысячи километров дорог, реконструировано 15 вылетных магистралей, построено 17 развязок на МКАД, а также почти 300 транспортных сооружений – тоннелей, мостов, эстакад.



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