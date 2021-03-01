Названы предупреждающие симптомы жировой болезни печени

01.03.2021, 21:16, Разное

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Медики назвали симптомы, которые могут предупреждать о жировой болезни печени. Она может быть алкогольной и неалкогольной, последняя связана с наличием лишнего веса.

Неалкогольная жировая болезнь на первоначальных стадиях не сигнализирует о себе никакими симптомами. Признаки патологии начинают появляться, когда печень уже повреждена. Нередко тогда уже начинает развиваться неалкогольный стеатогепатит. Эта форма является более серьезной, она способна привести к печеночной недостаточности и даже онкологии.

К симптомам стеатогепатита относятся потеря аппетита, тошнота, зуд, желтая кожа, отеки, кровотечения в ЖКТ, заторможенность мышления. Диагностика заболевания осуществляется на основе результатов специального анализа крови, нередко пациента отправляют на УЗИ.

Медики считают, что в процессе борьбы с патологией необходимо менять образ жизни. В частности, необходимо начать заниматься спортом и правильно питаться, чтобы количество жира в печени снизилось. Параллельно важно контролировать уровень холестерина и сахара в крови.

Источник: www.express.co.uk