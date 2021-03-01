 

Китайские ученые выяснили, как зарождается ревность

01.03.2021, 21:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Психологи утверждали, что ревность является особенностью человеческого характера. Однако итальянские исследователи доказали, что это – патология, а их китайские коллеги выяснили, как именно происходит зарождение этого чувства у человека.
Специалисты, которые представляют университет в Пекине, исследовали добровольцев с помощью МРТ. Оказалось, что ревновать людей заставляют изменения, происходящие в подкорке головного мозга. При этом, проявляется это чаще всего на стадии, когда «конфетно-букетный» период позади, а отношения переходят на стадию будничных.

В свою очередь, американские исследователи утверждают, что благодаря ревности пара может сохранить отношения. Исследование они проводили на обезьянах-прыгунах. Когда самец видел свою самку рядом с другим представителем сильного пола, то он испытывал страх и боль. Благодаря этому, обезьянам удавалось сохранять моногамные отношения. Британские исследователи подтвердили эту теорию, отметив, что чувство ревности даже способно усилить у самцов потенцию.

При этом, специалисты из Италии предупреждали ранее, что вспышки этого разрушительного чувства даже могут стать причиной преступления. При этом, один из партнеров ощущает сильный страх и страдания, а у другого – вырабатывается гормон удовольствия.

Источник: planet-today.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Певица Ирина Нельсон обратилась в полицию из-за угроз убийства

21.08 / Депутат Госдумы: Лукашенко потерял доверие Путина

20.07 / Мнение: Выпускной в “Джейш-аль-Исса”

17.11 / Российские ученые научились распознавать коронавирус по коже

05.07 / Мнение: Почему реальная жизнь – не всегда хорошо.

22.07 / В Петербурге пьяный мужчина стрелял в хозяйку енота и пытался его отобрать

06.10 / Ольга Дроздова рассказала о «предательстве» Дмитрия Певцова на съемках фильма

13.01 / В Раде назвали Украину “полуколонией”: России проще с Байденом разговаривать

22.12 / Юрий Растегин раскрыл судьбу вдовы Армена Джигарханяна

20.07 / Лолита пешком пересекла белорусскую границу ради выступления на «Славянском базаре»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска