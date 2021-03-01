Китайские ученые выяснили, как зарождается ревность

01.03.2021, 21:16, Разное

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Психологи утверждали, что ревность является особенностью человеческого характера. Однако итальянские исследователи доказали, что это – патология, а их китайские коллеги выяснили, как именно происходит зарождение этого чувства у человека.

Специалисты, которые представляют университет в Пекине, исследовали добровольцев с помощью МРТ. Оказалось, что ревновать людей заставляют изменения, происходящие в подкорке головного мозга. При этом, проявляется это чаще всего на стадии, когда «конфетно-букетный» период позади, а отношения переходят на стадию будничных.

В свою очередь, американские исследователи утверждают, что благодаря ревности пара может сохранить отношения. Исследование они проводили на обезьянах-прыгунах. Когда самец видел свою самку рядом с другим представителем сильного пола, то он испытывал страх и боль. Благодаря этому, обезьянам удавалось сохранять моногамные отношения. Британские исследователи подтвердили эту теорию, отметив, что чувство ревности даже способно усилить у самцов потенцию.

При этом, специалисты из Италии предупреждали ранее, что вспышки этого разрушительного чувства даже могут стать причиной преступления. При этом, один из партнеров ощущает сильный страх и страдания, а у другого – вырабатывается гормон удовольствия.

Источник: planet-today.ru