“Не забывайте получать удовольствие”: Фигуристка Евгения Медведева стала амбассадором известного мирового бренда

01.03.2021, 21:16, Разное

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Известная российская фигуристка Евгения Медведева разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о подписании рекламного контракта с известным мировым брендом Nestle Fitness. Пост знаменитости вызвал массу положительных отзывов от подписчиков.

В публикацию Евгении Медведева вошли собственно рекламный ролик, снятый для компании, и оптимистичное фото, на котором красотка угощается вкусным завтраком из зерновых хлопьев, произведенных Nestle. Медийные материалы спортсменка сопроводила пространными откровениями, в которых, изначально поздравив фолловеров с весной, она анонсировала свои новые планы. При этом главным залогом успеха Медведева назвала не прилагаемые усилия, а удовольствие от процесса. “А пока настраивайтесь на весну, ставьте цели и не забывайте получать удовольствие от всего, чем занимаетесь. А начать так просто: полезные и вкусные хлопья на завтрак!” – резюмировала звезда спорта.

Стоит отметить, что подписчикам явно пришлось по душе новое амплуа Евгении Медведевой, и некоторые из них заявили, что готовы уже в ближайшем будущем отдавать предпочтение продукции, рекламируемой хозяйкой аккаунта. Многие же поклонники просто традиционно похвалили красоту и грацию своей любимицы. К слову, за первые часы после опубликования пост набрал более 30 тысяч “лайков”.