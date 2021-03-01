Мнение: О всемирном заговоре вирусологов

01.03.2021, 21:12, Разное

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Как говорится, грешно подозревать, когда вполне уверен.

А уж в таком тёмном деле, как новый #коронавирус, от которого уже второй год трясёт всю планету, оснований для уверенности более, чем достаточно. Не менее десяти пунктов.

Что, собственно, и подтверждается…

Данными социологического опроса россиян, который устроил иностранный агент Левада.

В общем, двое из трёх россиян оказались весьма проницательными. По их подавляющему единодушию сразу чувствуется высокое доверие к медицине вообще и вирусологии в частности. Представители этой науки, естественно, все в сговоре и в доле у БигФармы. И если реально Vox pópuli vox Déi, то какие тут ещё нужны «доказательства»?

А вы верите в искусственное происхождение коронавируса? А в искусственное происхождение человека?

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