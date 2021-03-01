Эксперт: Приговор Саркози ослабил позиции умеренных правых в борьбе с Ле Пен

01.03.2021, 20:58, Новости дня

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Вряд ли Николя Саркози сядет в тюрьму, однако вынесенный ему приговор девальвирует его политический капитал и ослабляет позиции умеренных правых в предстоящей предвыборной борьбе с представительницей ультраправого лагеря Мари Ле Пен, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Я думаю, юридические резервы Саркози не исчерпаны, – считает эксперт. – К тому же, он сейчас обвиняется в попытке коррупции и торговли влиянием, а не в факте совершения этих преступлений – это тонкий и важный юридический момент. Какие-то процедурные шансы него сохраняются – по крайней мере, потянуть время он может. Да и в самом приговоре ничего экстраординарного нет – в свое время обвинения в махинациях с предвыборными фондами настигли и Жака Ширака, и тоже уже после его правления».

Однако, по мнению Рубинского, этот приговор для Саркози – еще один тяжелый удар. «Раньше он был морально-политическим авторитетом в лагере умеренно правых, и если даже не он сам, то тот человек, которого он поддержал бы на предстоящих выборах президента Франции, имел шансы стать реальным претендентом на этот пост. Сейчас этот вопрос отпадает», – сообщил эксперт.

Сам факт приговора, вынесенного Николя Саркази, вписывается в сложный политический контекст современной Франции, полагает Рубинский. Четыре года назад Эммануэль Макрон вдвое опередил Мари Ле Пенн во втором туре президентских выборов. В нынешнем году, по прогнозам экспертов, выборы будут гораздо более близкими. Свою роль в этом сыграли не только спорные реформы Макрона и сопутствовавшие им кризисные протестные движения.

«Через полтора года Макрон сдает отчет – как по итогам своего правления, так и по тому, с чем Франция оказалась в условиях коронакризиса и в санитарном, и в социально-экономическом смысле – объяснил эксперт. – И это вызывает вопросы, кто сможет, кроме самого Макрона, оказаться достойным противником Ле Пен на выборах. Из «левых» навряд ли кто-то найдется, среди них сейчас разброд. Есть несколько кандидатов от республиканцев. Но сильная кандидатура Саркози в этом плане уже дисквалифицирована».

Под вопросом оказывается не только судьба Макрона, но и вся партийная политическая система, сложившаяся четыре года назад. От этого зависит не судьба не только Франции, но и Евросоюза в целом. В последние годы Мари Ле Пенн смягчила свою жесткую позицию относительно евроинтеграции, что также повышает ее шансы на выборах.

1 марта бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен судом Парижа к трем годам лишения свободы, два из которых условно.

Прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Процесс по «делу о прослушке» завершился 11 декабря 2020 года.