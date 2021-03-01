Мнение: Фальшивые свидетельства виртуальной жизни Немцова в период с 21 по 27 февраля 2015 года

01.03.2021, 20:52, Разное

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Оригинал взят у gorojanin_iz_b в Фальшивые свидетельства виртуальной жизни Немцова в период с 21 по 27 февраля 2015 года

В годовщину выкладки Немцова на мост повторю свой пост.

Два слова о постановке. Намечена давно, готовилась не один месяц. Внематричным цехом, разумеется; все ведомства, випы, СМИ мира, напомню в очередной раз, обязаны поддерживать постановки.

Для масс, наряду с официальными убийцами, главная надлежащая альтернатива, разумеется, кровавый режим. Вброшены версии украинских и западных спецслужб, самого демлагеря и его хозяев – в порядке провокации против кремлевского режима.

Цель обычная – детонация массового протестного революционного движения, активация противостояния масс.

Результат провальный, всегда это говорил. Хотели активации выступлений – получили тихий саботаж роли революционных вождей в своих же рядах потенциальных вождей. После такой топорной, халтурной, со многими ошибками, выкладки "наймита и олигарха", аки последнего бомжа, дураков нет с цехом в такие игры играть.

Как и когда был убит Немцов – в конце поста. А сейчас сделаем обзор подложных свидетельств виртуальной жизни от официального времени смерти до последней надежной съемки живого Немцова.

27 февраля. 3 минуты после убийства Немцова. Запись видеорегистратора

3 минуты после убийства Немцова. Запись видеорегистратора

Фальшивка.

Выдают ее свежие капли дождя на стекле. На съемках якобы убитого на мосту Немцова нет ни капель, ни брызг, ни луж, ни малейших следов от них. Все сухо. Дождь начался только когда тело запаковали и понесли, и это также есть на множестве фотоматериалов. И в архивах фактической погоды дождь пошел после 00:00 28 февраля, хотя в прогнозах ожидался раньше.

Капель на стекле почти не видно, потому что оно обработано средством Антидождь, а глубина фокуса объектива позволяют "не видеть" близрасположенные объекты на стекле. Тем не менее, блики выдают капли дождя.

В соцсети, где разбиралось это видео, цеховой актив бился против этих капелек дождя неделями)) Пришлось показывать их с помощью гифок и видео.

А бились активисты, потому что вывод из этих капель один: видео снято в любую другую дату, кроме заявленной. Оно подложно.

Капли в левом верхнем секторе, например.

27 февраля. Видео из регистратора за 2 минуты до убийства Немцова.

Существует еще одно видео регистратора, якобы за 2 минуты до убийства Немцова.

Ключевые кадры использовал телеканал LIFE в своем эксклюзиве.

Видеорегистратор снял загадочный "мерседес" за минуту до убийства Немцова

Первая версия опубликована 22.06.2016, вторая – 04.03.2017 года. Понять, почему цех так долго держал видео в запасе и сейчас не стремится особо широко показывать, можно, взглянув на любой кадр. Любого и единственного хватит для опознания фальшивки. Хотя бы и этого.

Стекло обильно забрызгано, прошел или кончается дождь, все поверхности мокрые. В сторону моста шлепают двое. Безусловно, статисты, играющие Немцова с виртуальной Дурицкой, медийным персонажем, чье существование ничем, кроме нескольких сюжетных съемок с актрисой с неизвестными ФИО, больше не подтверждается.

Парочка с той же пропорцией роста, как Немцов и придуманная Дурицкая… Возможно, сыграли роли силуэтов в три пикселя на "всепогодной камере ТВЦ" – об этой стряпне скажем в конце поста. Возможно, статистка играла силуэт Дурицкой в неудачных съемках выкладки трупа, забракованных цехом в пользу основной, нынешней официальной выкладки и съемки, переходящей в онлайн-транcляцию для масс – и про неудачные, выкладки поговорим в конце. Пока же отметим главное: данная запись, сделанная якобы за 2 минуты до официального времени убийства, бесспорный подлог.

27 февраля. Интервью по телефону программе Радио-Вести.

В 20:40 по Киеву, 21:40 по Москве Немцов якобы выходил в прямой эфир Радио Вестей, в эфире программы Валерия Калныша и Юлии Литвиненко по телефону из Москвы.

Последнее интервью Бориса Немцова

Монтаж, естественно.

Ведущие сделали прогоны фонограммы Немцова несколько раз, вставляя в фонограмму реплики. Конечная запись сделана из многих фрагментов. Следы этого есть.

Например, момент переключения камер на 3:24. Камера – дальний план.

Камера – ближний план.

Для меня очевидно, что наушники разные.

Следующий фрагмент начинается на 3:38 с того, что ведущий Калныш надевает наушники. Хотя на 3:24 сидел в спокойной позе в наушниках, опустил руки ниже стола.

И мне категорически не нравится фрагмент с 3:42. Скорее всего "подгоняли позу" в удачном, с т.з. попадания реплик ведущих в "разговор с Немцовым", длинном фрагменте.

Обычные косяки: подрезана голова, видна граница рамки вставки фрагмента, далее – "тканье из воздуха" левой руки. А при раскадровке 3:42-3:43 выяснилось, что дубли кадров между кадрами-недублями присутствуют в произвольном порядке в количестве от 0 до 3; это может произойти только при ручном фотошопанье.

Отдельно кадр с подрезанной головой, прозрачной рукой и рамкой.

А это скорее юмор, чем халатность. 3:46. Сидит Литвиненко, карандашиком возле физии качает. Надоело создателям "Последнего интервью Немцова" карандашик рисовать, и после легкого блика карандашик – вуаля! – исчезает и больше не появляется. Они шутить умеют, тварючата, занимающиеся такими делами…

Два соседних кадра с карандашиком и без.

27 февраля. Прямой эфир Эха Москвы.

Оригинал с ютуба давно удален. Ставлю это.

Последнее интервью Бориса Немцова на Эхe Москвы 27 02 2015

Разумеется, монтаж. На форуме много обсуждали этот ролик. В соцсетях еще больше.

"Стеклянные ноги", ткущиеся из воздуха на 0:35 – типичный косяк видео с врезанными персонажами, начиная еще с постановки 9/11. Защитники подлинности видео и события объясняли тканье из воздуха артефактами сжатия, условиями съемки, низкокачественной аппаратурой… Предложение найти в тысячах часов съемок в той же студии, при тех же условиях, той же аппаратурой хоть секунду таких же "артефактов сжатия" высказывал им раз сто. Никто не нашел, естественно.

А эти вещи в принципе не находятся нигде, кроме неудачно смонтированных фальшивок с врезкой фигур – части объектов, которые висят в воздухе. Очень сильно грешили этим, например, создатели виртуальных "интервью" и "заявлений" виртуального с начала 2014 года Януковича – открывайте в полный экран и любуйтесь…

Мало того что рассинхрон, еще и кисть теряет кусочки, висящие затем в воздухе.

Та же рука крупно.

И еще деталь. Майка под джемпером.

На труп, мы помним, майку не надевали, джемпер надет на голое тело.

27 февраля. Посещение кафе Боско

Видео с камеры наблюдения в разных нарезках иллюстрирует посещение кафе Боско в ГУМе Немцовым и виртуальной Дурицкой примерно в половине двенадцатого, за несколько минут до "убийства на мосту".

Камеры ГУМа Сняли Последние Минуты Жизни Бориса Немцова

Беглого взгляда достаточно, чтоб увидеть: фигура одета не так, как труп на мосту. На джемпере либо разрез квадратный, либо джемпер с полосой на уровне груди. Здесь не сходятся темные края куртки, как сто раз объясняли боты и тролли, они должны сходиться острым углом, а тут прямоугольная форма.

Ну и, ясен пень, при таком разрешении можно говорить только о фигуре, внешне похожей на немцовскую, более ни о чем.

После публикации видео многие вспомнили, что посещения кафе в принципе не могло быть в заявленное время, т.к. оно работало до 22:00. Время окончания работы на сайте было срочно изменено на 00:00. Но как всегда не внимательно. На форуме о глобальных постановках нашли следы и этой манипуляции.

Смотрим дату на компьютере и расписание работы кафе. Фантасты забыли, что сайт двуязычный и поменяли расписание лишь на русской странице.

27 февраля. Немцов в гараже.

Перед отъездом Дурицкая забрала из квартиры Немцова две сумки с вещами

Тут и говорить не о чем. Снять можно кого угодно и когда угодно.

Фигура может быть даже и Немцовым, только не "за четыре часа до смерти", а в другой день. На кадрах анфас, они даже это дерьмокачество ухудшили и фигуру размыли. Зачем? Только затем, что на нем одeжда в день съемки другая, а не та, что на трупе.

26 февраля. Интервью филиалу Эха Москвы в Ярославле

28.02.2015 была выставлена запись эфира. В описании сказано, что она сделана в студии ярославского филиала Эха Москвы 26.02.2015 в 8.05 – 9.00.

Предпоследнее интервью Бориса Немцова. Ярославль. 26.02.2015

Пол-интервью Немцов обсуждает итоги проверки КСП Ярославской области ценообразования и закупки лекарственных средств для онкобольных. Этот вопрос рассматривался в Думе 06.02.2015.

На 22:14 он выражает недовольство отказом думцев обсуждать антикризисный план:

– Я предложил этот план обсудить на заседании Думы, но господа из ЕР категорически отказались его обсуждать.

Но 13.02.2015 план был включен в повестку и 16.02.2015 был рассмотрен.

Таким образом, запись сделана в период с 6 по 13.02.2015.

А позже и сотрудник Эха в Ярославле Бедяев подтвердил, что это была запись.

26 февраля. Пресс-конференция в редакции МК

Последнее выступление Немцова

Фальшивка. Снималось отдельно выступление Немцова, сидящего у ближнего края стола перед отражающим сектором столешницы, отделенным не отражающим сектором от остальной столешницы. В выступлении нет ничего, привязанного к 24-26 февраля; то же самое можно говорить и месяц, и два назад. Отдельно снимались за тем же столом остальные сидящие на дальнем плане. В течение видео они на него считанные разы смотрят, да и то сквозь него и мимо него.

Берем кадр 0:05. В ближнем секторе отражается дальний угол помещения. На месте край окна, дурацкий сандрик над всеми окнами, две картины. В углу, справа от картин – стилизованный под картину плазменный экран. При съемке Немцова он работал, экран светился и отражался в ближнем секторе столешницы. При съемке других лиц цеховые олухи вообще забыли про него и убрали, там картина вместо экрана.

Для удобства отзеркалил вид на столешнице и поставил рядом с углом, который он якобы отражает. Обращаю внимание также на типичную для врезаемых фигур окантовку лица Немцова.

Что удивляет – Немцов, когда его снимали для ролика, видел обстановку и манипуляции с камерой, понимал, что ничего хорошего от этого ждать не приходится. Но исполнял, как требуется, старался. Надеялся скрыться, но ему не дали? Я не слышу сигналов в его речи. Может их вырезали – склейки есть. Может не захотел дать понять, что дело нечисто…

Снято, как сказано выше, в том же помещении в разное время. Все "проблемные зоны" монтажеров закрыты и заставлены, свет включен везде, съемка на фоне окон – уже один этот комплект говорит о монтаже. Но светящийся экран невозможно чем-то заставить))

Обычная виртуальная жизнь до даты намеченной постановки. Качиньскому вели виртуальную жизнь с последнего надежного появления 2 апреля 2010 года на крестном ходе варшавян, даже целый визит в Вильнюс нашопили. Посол в Турции почувствовал себя плохо и стал терять сознание 15 декабря 2016 года, затем исчез и делался исключительно фотошопом вплоть до "убийства посла 19 декабря". "Пассажиру синайского аэрбуса" Шеину с детьми вели виртуальную жизнь чуть не год… Обычная практика.

Немножко сместился ракурс. 3:21.

С того же мероприятия давалось и фото. Немцов и депутаты ГД Тарнавский и Диденко.

На этом фотошопе по обычаю накосячили с масштабированием, фигуру Немцова врезали меньшую, чем должна быть. И шириной плеч, и ростом реальный Немцов значительно крупнее двух депутатов рядом с ним.

Из чего это ясно?

Рост депутатов не известен, но известно, что Немцов ростом 188 см значительно выше Миронова – 173 см и Жириновского – 176 см.

Депутат Тарнавский сидя ниже своего вождя Миронова.

Депутат Диденко сидя значительно ниже своего вождя Жириновского.

Немцов со своим ростом должен быть на голову выше обоих депутатов. А раз этого нет, то фото с Немцовым в редакции МК от 26.02.2015 – фотошоп.

Тарнавский участвовал в записи с Немцовым для якобы видео в МК 26 февраля. На фотошопе его врезали, как и Немцова. Обращаю внимание: шопер ошибся, подрезав голову Тарнавского больше, чем следует, и мазнув лишнего на левом (от нас) плече.

24-25 февраля.

Считается, что Немцов летал в Киев, ужинал с Саакашвили в отеле "Фермонт"; об этом 28 февраля заявил сам Саакашвили в своем фейсбуке и повторил это в интервью телекомпании CNN. Свидетелей, свидетельств, фото, подтверждений прилета, отлета, пребывания Немцова в Киеве нет. Четыре года общественность, занимающаяся "народными расследованиями" запрашивала подтверждения у соответствующих служб аэропортов, у отеля, у самого Саакашвили – полный ноль подтверждений. Из чего совершенно ясно, что не было Немцова ни в каком Киеве 24-25 февраля.

23 февраля. Прямой эфир Эха Москвы "Полный Альбац"

Такая же фальшивка, как и "последний эфир на Эхе 27.02.2015". Картинка делалось задним числом, видео имеется только от 08.04.2015, а 23.02.2015 появилась лишь аудиозапись.

Борис Немцов. Полный Альбац. 23.02.2015

Долго и искать не пришлось. Два косяка с фигурой Немцова в самом начале, после которых дальше искать смысла нет.

1. Гифка начинается с этого кадра на 0:09.

Руки никогда не давались цеховым мастерам (только на них с начала 2014 года палился не меньше пяти раз фантомный Янукович, которому по сей день сохраняют виртуальную жизнь незнамо зачем). Руки Немцова в этом фрагменте сделаны безобразно. Но главное не это, а типичный эффект залипания в воздухе фрагментов. Рука движется вправо, оставляя батарею отпечатков, висящих в воздухе, обратным движением стирает их.

Обращаю внимание также на краску, залившую воздух вокруг запястья.

2. Тут надо смотреть, как эмблема Эха Москвы входит и выходит из прозрачного локтя Немцова. Начальный кадр – на 0:08, за секунду до батареи отпечатков контура руки в воздухе. Остальные эмблемы на стене студии закрываются телом нормально, только одну криворукие прошляпили.

Прозрачные предметы на фейковых кадрах – беда цеха с самой "атаки ВТЦ", где боинги так же проходили сквозь столбы и другие предметы.

Стыд и позор цеху. Делаете важнейшие для вас кадры левой ногой…

23 февраля. Посещение Навального в спецприемнике.

Как считается, 23.02.2015 Навального, отбывающего административное наказание 15 суток, посещали Яшин и Немцов.

Навальный, рассказывая об этом в фейсбуке и блоге на Эхе , врёт так очевидно, явно, демонстративно, что ясно: это вранье целенаправленное, предназначенное только для того, что его все увидели:

"Борис приходил сюда навестить меня ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД, был как обычно энергичен, жизнерадостен, полон планов. Обаял полицейских, весело болтал с ними, объяснял, как им выгодно поддерживать требования марша "Весна", БРОШЮРЫ СО СВОИМ ДОКЛАДОМ РАЗДАЛ. Не могу даже представить, что больше не увижу его".

Тут и ребенок поймет: нельзя, будучи трезвым и в адеквате, говорить 28-го числа про встречу 23-го числа "пару дней назад". И также известно, что доклад "Путин. Война" печатался соратниками 5 мая, а 23 февраля не было и не могло быть никаких "брошюр с докладом". Вопрос: зачем демонстративно врать?

Так делают, когда хотят сказать, что вынуждены говорить вранье, но сами от него не в восторге. В целом следуя цеховой программе, в данном конкретном случае дают понять тем, кто понимает: я, ребята, это вранье не разделяю, не было Немцова. Пример немного не из области политики, но тоже цеховой. Много лет разрабатывавший Русь-Орду академик Фоменко, которого назначили быть первоисточником вброса про Тартарию, сопроводил первое появление в рунете Тартарии в 2000 году у себя в программном труде "Империя" таким же демонстративным враньем – здесь об этом…

В общем, не было подтверждений, и это не подтверждение.

21 февраля. Последнее реальное свидетельство с живым Немцовым.

Здесь все четко. Живой и здоровый Немцов. Последняя надежная съемка. Масса свидетелей, помимо видео.

Борис Немцов: последняя съемка в Ярославле

Как относиться к визуальным материалам для масс?

Сказочный косяк)) ТВЦ получил от цеха видео, на котором уже был вставлен логотип ТВЦ, но в редакции не обратили на это внимания и вставили логотип еще раз. Когда показывали, то решили сделать красивое зумирование, не заметив, что логотип поехал вместе с картинкой.

Косяк достаточно стандартный для цеха. Еще 11 сентября была точно такая же фигня, телекомпании получили видео уже с логотипами, и некоторые налепили еще.

Любой реальный расследователь в первый же час своего расследования затребует запись онлайн-наблюдений у ведомств, которые их ведут по своим должностным обязанностям, а реальный независимый расследователь еще и продублирует этот запрос в интернете и СМИ. Но этого не было сделано ни сразу, ни через месяц, ни через год, ни через четыре года.

Вместо этого "независимые расследователи" разбирают муть из трех пикселей, вброшенную стадам. И находят ведь там и "истинных убийц", и "Дурицкую", и прочее. Из чего совершенно ясно, что эта команда разбора мути – толмачи из одного с нею комплекта, заранее приготовленного цехом для масс.

О каких-то "записях, скрываемых от общественности", смешно говорить, учитывая, что на мосту нет такого сантиметра, который не снимается круглосуточно со всех сторон и во всех режимах. Этот мост – трижды стратегический объект, за ним куча ведомств следит. Вывод один: мутновидео ТВЦ – специально сделанная часть постановки.

И есть вторая группа материалов, претендующая на статус реальных. Скрины листов и фотографии из уголовного дела, в частности фото пулевых отверстий, куртка, насквозь дырявая и кровавая, выводы из всего, естественно, про стрельбу и убийство.

Проблема вот в чем.

Никто из журналистов не делал и не мог делать эти фото. Никакой следственный орган не публиковал и не мог публиковать эти фото. Это материалы следствия, априори недоступные ни одной редакции, общественнику и кому угодно, как минимум до тех пор пор, пока следствие не будет закончено и следственный орган не передаст материалы в суд. Любые публикации в СМИ и сети до этого момента – прямое должностное преступление работника следственного органа, передавшего их в СМИ и сеть.

Адвокат также знакомится с материалами следствия только в части, и только по окончании следствия. Следствие завершено 20 июня 2016 года. Картинки же в сети как минимум с февраля 2016 года. Здесь , например, они с 22.02.2016 года.

Каким образом в распоряжении "расследователей" и редакций оказались фото пулевых отверстий с оригиналами в отличном разрешении, которые априори не могли быть доступны никому, кроме следственной группы представителей СК, МВД и ФСБ?

Никаким, если они реально из уголовного дела. А раз оказались, то и относиться к ним надо как к подложным. Это такая же часть постановки, как и фальшивые видео, и демонстрация тела на мосту.

Заодно посмотрите на поведение сопровождающей труп команды "следователей, экспертов, криминалистов". Даже студент, хоть раз слышавший о правилах работы с трупом в месте обнаружения, обязан понять, что это актеры. Взгляните, как должны снимать труп на месте происшествия реальные криминалисты, если еще не знаете. Почему люди массово не видят этого – вот настоящая загадка.

Свидетельства неоднократного выкладывания тела на мост

Труп выкладывали минимум дважды. Чему есть огромное число подтверждений.

Об этом свидетельствуют и совсем смешные вещи. Каким образом, например, "Интерфаксу" удалось разместить фото запакованного тела в 0:37 по Москве, когда корреспондент, добравшийся до места события в 1:15 по Москве, застал и заснял, как тело еще вертят вовсю?

Скрины.

Самое очевидное.

Труп и мешок с лужицей "крови" (ниже будет показано, почему в кавычках).

Всем прекрасно знакомые труп и мешок без лужицы "крови".

В первый раз выкладывали до 27 числа. Прострелили перед выкладкой. Получили посмертную жидкость, лужицу, которая по виду, если невнимательно смотреть, сойдет за свежую кровь.

Во второй раз труп выложили, а затем начали представление с ним, перешедшее в онлайн, четко по объявленному графику. Ясно, что держали труп на мосту в ожидании дождя, звонили: чего делать?.. Крови в трупе не могло быть, и даже посмертной жидкости было уже не так много, труппа "следователей-экспертов" на мосту знала это, но дождь был обещан прогнозом, на его фоне отсутствие крови на теле выглядело бы естественным. Труппе дали совет: повернуть труп на спину, подержать подольше на спине, повернуть на бок и опять на спину – что-нибудь получится выцедить. Так и сделали. Малое количество получили; дорожку нескольких миллилитров от одной из дырок.

Из съемок черновой выкладки взяли и разбросали по нескольким ресурсам лужицу дальним планом на нескольких кадрах – большего и не надо, и один крупный план. Вот этот единственный кадр крупным планом с лужицей, которой не было ни на одном фото и кадре с лежащим на боку и на спине телом в основной выкладке, посмотрим внимательней.

Крупный кадр показывает структуру крови и говорит о том, что кровь расслоилась на сгусток и плазму, именно так, как должно быть с кровью давно мертвого, а не только что убитого человека. Вокруг сгустка виден ореол из прозрачной фракции – плазмы. Свежевытекшая кровь живого или только что живого человека так себя не ведет.

Замывали хлоркой, похоже, что в обеих выкладках. Несмотря на то, что после второй пошел дождь. Чтобы исключить даже малую теоретическую возможность того, чтобы кто-то взял образец. Мытье хлоркой под дождем есть на многих съемках.

Как ни странно, но приходится говорить и следующее, поскольку даже грамотные люди-нетролли, почему-то упорно называют клоунскую труппу при трупе экспертами, криминалистами, следователями. Поинтересуйтесь у спецов, что и как делают реальные эксперты на месте обнаружения трупа – сразу всё и станет понятно понятно с ними… Хотя чтобы опознать эту цирковую труппу на мосту, даже спецов не надо. Это и студенты юрфака должны знать. Еще раз вспомните, как снимают трупы на месте происшествия реальные сотрудники органов…

Заодно и на "медиков" взгляните. Этот актер даже ботинки не застегивал, так выскочил. Сидели ждали команду. Она последовала: нарядиться медиками, забрать труп. Натянул актер наспех униформу, ботинки застегнуть не успел, так выскочил. А была бы команда нарядиться криминалистами – нарядились бы криминалистами))

Как и когда был убит Немцов

Про отсутствие крови говорилось. Несколько миллилитров прозрачной трупной жидкости с красной фракцией для дорожки от одной из дырок там, где должно вытечь непрозрачной крови минимум литр и залить тело и одежду, говорят сами за себя.

Некоторые "общественные расследователи" утверждают, что кровь не текла, потому что пуля полпала в сердце. Это ложь. Кровь вытекает из ран убитого только что человека, когда сердце не бьется. Стекает из всех поврежденных сосудов вдоль раневого отверстия, сколько их ни есть, под действием силы тяжести.

Кроме того, "расследователи" скорее всего не знают, что при внезапной смерти кровь мертвого человека не подвержена свертываемости, как у человека живого.

На причину смерти косвенно указывает то обстоятельство, что нет ни единого снимка, кадра даже самого плохого качества, где видно шею. Группе, работающей с трупом, строго-настрого запретили ее показывать. А что можно скрывать на шее? Только след от удушения.

К более определенным признакам следует отнести синий цвет трупных пятен, очень типичный для асфикции, то есть удушения или удушья. Был бы Немцов отравлен разными веществами – высказывалось в сети такое мнение – пятна были бы ярко-розового, ярко-красного, ярко-коричневого цвeта; а синева появляется именно от недостатка кислорода.

Нужно отметить красный цвет глазных яблок. Это разрыв мелких сосудов глаза. В сочетании с синими трупными пятнами, образовавшимися на спине, очень типичная картина для удушения.

Глаза, кстати, именно такие, какими должны быть, когда труп хранят в холоде, но не замораживают до монолита в минусовой температуре.

С этого же ракурса просматривается засохшая дорожка слюнной жидкости из уголка рта. Обильное слюноотделение также типично для задушенного. Тело вертели так и эдак, дорожка высохшей слизи осталась на месте.

Внимательное изучение особенностей трупного окоченения поможет определить время с момента убийства – от трех до шести суток.

В обсуждении на форуме о глобальных постановках я давал начальное окоченение (3-5 часов). Пока фото и видео со всех сторон не выставили. На всех фото-видео окоченением охвачены тазовые и коленные суставы, ноги не распрямляются, плюс поясница прогнулась. При этом ступни и кисти меняют позицию.

Но на этом фрагменте отлично видно, что плечо движется, кисть немного движется, локтевой сустав схвачен. При наступающем это невозможно, локоть и плечо схатываются, это остаточное. Может быть хоть до 7 суток, зависит от того, как хранили. В данном конкретном случае, учитывая подлинную съемку Немцова 21 февраля – не больше 6 суток.

Схваченный локтевой сустав в совокупности с другими признаками означает, что опорно-двигательные мышцы позвоночника, тазовых, коленных суставов в фoто-видеосессии на мосту находятся в стадии НЕ НАЧАЛЬНОГО трупного окоченения (оно наступает постепенно, начинаясь с опорно-двигательных мышц, далее поднимаясь до мышц кистей-ступней и таким же образом проходит примерно через двое суток), а ОСТАТОЧНОГО.

К концу демонстрации тела локтевой сустав все еще не разогнулся. С таким, согнутым, его и запаковывали в мешок.

Из всего видно, что тело доставили в стадии разрешения окоченения. На "месте убийства" на мосту положили в позу, в которой Немцов по легенде был застрелен. После начала съемок оголили торс, задрав джемпер и куртку, положили на спину и держали практически все время на спине, давая возможность трупной крови хоть немножко стечь. В конце съемок повернули на бок, увидели, что из одной дырки действительно стекло нечто, запаковали, унесли.

Также из этого ясно, что прострелили труп непосредственно перед первой выкладкой на мост. Если бы было не так и прострелили бы раньше, то даже и этой дорожки посмертной жидкости не смогли бы получить, вытекла бы трупная жидкость задолго до выкладки.

Но самое интересное не это. Кисть крупно.

Это не рука живого человека, убитого час назад. Так может выглядеть только рука мертвого, пролежавшая в сдавленном положении не один день. Скорее всего тело лежало всей тяжестью на этой кисти, на левом боку, в ожидании момента выкладки, поэтому она так деформировалась и зафиксировалась со складками.

А если посмотрим внимательно на средний и указательный пальцы, то заметим, что на них пропечаталась ячеистая фактура – наверняка поверность, к которой они были прижаты. Металлический пол в мелкую ячейку. Бывают такие полы в производственных помещениях.

Что-то вроде этого.

В таком и лежал труп, припрятанный для постановки.

***

Некоторые читатели очень серьезно выступили за подлинность "пресс-конференции 26 февраля" – см. вторую страницу обсуждения. В ходе обсуждения выяснились некоторые обстоятельства "пресс-конференции", а также состоялись прямые онлайн-действия одного из "участников". Поэтому делаю дополнение к посту.

26 февраля. Пресс-конференция в редакции МК. Продолжение.

Это событие фантомное. Сделано и точечно вклинено в несколько ресурсов.

Нашелся репортаж "Последняя пресс-конференция Бориса Немцова", а в нем видео с краткими выступлениями на нем участников мероприятия, в т.ч. Немцова. Названия у видео нет, только ссылка , если что, найдете в облаке . Об этой же пресс-конференции – на видео.

Путина будут ненавидеть, как Гитлера: выступление Немцова за день до гибели.

Пресс-конференция почти не известна ни блогосфере, ни большинству поклонников Немцова – а они есть. На сайте МК есть анонс от 24 февраля; Немцов не заявлен. Загнали анонс черт-те-куда, просмотров на всю Россию 1,5 тысячи.

Материал о пресс-конференции разместили 28 февраля, уже с учетом состоявшегося события – убийства Немцова; из всех "участников" назван он один.

Уже в одном этом факте торчат уши фальшивки. Получается, что проведя пресс-конференцию 26 февраля, редакция не собирались выкладывать материал о ней ни 26, ни 27 февраля, а выложили только после смерти с 27 на 28 февраля и указали единственного участника. Дождались смерти и выложили. Не как событие, а как подтверждение смерти путем демонстрации живого Немцова 26 февраля.

Так не поступают редакции, если все чисто с этой пресс-конференцией. На которой, как сказано в репортаже с мероприятия, журналистов было меньше, чем участников.

Здесь уместно сказать, что в реале такого не бывает. Никакая редакция не допускает, чтобы на пресс-конференции трех депутатов ГД РФ и лиц, не последних в руководстве партий, журналистов было меньше, чем участников. Если вдруг случается, что рекламу забыли дать, приглашения разослать, у всех приглашенных одновременно нашлись обстоятельства, помешавшие прийти… – редакция сгоняет на встречу с приглашенными всех наличных журналюг, стажеров, студентов… Проводя пресс-конференции таких форматов, редакции, как правило, оповещают другие СМИ, рассылая пресс-релизы и приглашения. В этот раз, очень похоже, этого не делалась. По всем правилам и согласно всей практике работы СМИ, пресс-конференция, прошедшая 26 февраля в 12:00, должна как минимум быть в вечерних новостях того же дня, а в большинстве редакций – и того раньше. Мутнейшее мероприятие, и практически нет свидетелей.

Никто из участников не вспомнил о нем и не отразил никаким образом, хотя трое – активнейшие блогеры ВК, ФБ, ОК, Инстаграма, иной раз ставят посты не раз в день.

Депутат Диденко, заместитель Жириновского во фракции ЛДПР прямо в ходе обсуждения данного материала 04.03.2019 вычистил из своего профиля ВК все февральские посты 2015 года. В Инстаграме "вспомнил" о своем "участии" в "пресс-конференции" только через год, 28.02.2016 . Вспомнил, что якобы "пересекся в дебатах", напутал место проведения.

Заместитель Зюганова в партии КПРФ Рашкин ни сном, ни духом не вспомнил, что общался с Немцовым в одном с ним мероприятии за день до его убийства. 28.02.2015 он ставит пост про убийство Немцова и ничего не говорит про пресс-конференцию с Немцовым и свое в ней участие.

Исполнительный секретарь Политкомитета партии "Яблоко" Михалева 28.02.2015 разместила в своем профиле огромное количество постов с траурных мероприятий, на которых она была в первых рядах, не сказав ни слова про последнюю встречу с Немцовым. Но накануне, 27 февраля, она перепостила пресс-релиз партии, где выступлению Немцова уделено три строчки. Странно для женщины чрезвычайно эмоциональной в траурных постах и мероприятиях, соратницы, официально одной из последних, видевших Немцова живым, ничего не добавить к трем строчкам из релиза. Почему? Просто не захотела усугублять подлог, участницей которого является, еще и своей словесностью.

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На личной странице депутата ГД от СР Тарнавского, где собраны все публичные появления и выступления депутата, об этой пресс-конференции ничего нет. 25 февраля 2015 года вместе с другими депутатами СР встречался с министром здравоохранения РФ Скворцовой, задал вопрос, получил ответ, всё.

Когда именно снимались планы и записывались текстовки для этой “пресс-конференции” – бог весть. Ясно лишь, что в любое время, кроме заявленного.

Есть и визуальное подтверждение того, что снимались “участники пресс-конференции” как актеры для клипа. Откройте полный снимок, скрин видео Последнее выступление Немцова, и рассмотрите, что попалось в кадр с правого края. Съемочная аппаратура для съемок крупных планов. Не сидело перед этими “участниками пресс-конференции” никаких журналистов. Аппарат стоял на треноге, по центру стола, операторы работали, снимали ближние планы.

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Теперь оцените масштабы вранья и ряды участников.

Это поможет увидеть – для понимания дальнейших тем – что такое цех, и как создается матрица.

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Ума и здоровья!

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Сроду не собирал донаты, но пришлось. Если кто считает, что работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney(яндекс-кошелек) 410013946572302.

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