Мнение: Ситуация в Сирии. Февраль 2021

01.03.2021, 20:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обзор сирийской текучки за февраль. Материал прислан читателем "Рупора Тоталитарной Пропаганды".

Обзор событий в Сирии за последнее время

Идлиб, Алеппо

Ситуация в северо-западной Сирии остается такой же стабильно-неспокойной. В течение всего февраля протурецкие боевики и правительственные войска обменивались артиллерийскими ударами. Когда бандиты совсем уж наглели, в разборки вступали ВКС России и ФАБами сбавляли пыл воинов Джихада. Например, в конце февраля на стыке провинций Латакия и Идлиб

и немногим раньше на плато Джебель аз-Завиё .

Что касается второго названного удара, то он стал ответом на попытку протурецких боевиков атаковать позиции правительственных войск к югу от Эль-Бахры. В свою очередь, подобная активность бандформирований возникла сразу после того, как в провинциях Идлиб и Алеппо 22 февраля в районе населенных пунктов Серакаб, Мизназ и Або-Азейдин были открыты пункты пропуска. Они предназначены для тех, кто желает покинуть контролируемую турками часть провинции и воссоединиться со своими

семьями на подконтрольной правительству Сирии территории

Однако уже 24 февраля, сразу после отражения провокации боевиков южнее Эль-Бахры, был обстрелян пункт пропуска в Серакабе (https://t.me/mig41/7972), после чего сирийское правительство приняло решение свернуть гуманитарную операцию.

Любопытно, что согласно заявлениям Минобороны России, перед открытием пунктов пропуска турецкая сторона поспешила заявить, что не в состоянии обеспечить безопасность в районах их функционирования и отвела свои подразделения. Хотя в середине февраля турки участвовали вместе с российскими подразделениями в совместных патрулированиях зоны деэскалации Идлиба.

Помимо срыва работы пунктов пропуска, объединёнными усилиями турков и боевиков, февраль в Идлибе и севере Алеппо также ознаменовался рядом терактов, которые стали обыденностью при власти Анкары в данном районе. Преимущественно, их жертвами становятся мирные жители. В терактах на севере провинции Алеппо турецкая сторона обвиняет курдов, в то время как в Идлибе виновниками подобных инцидентов назначаются неподконтрольные Турции банды радикалов. Против вторых силами протурецких бандформирований ведется некоторое подобие борьбы. Так, «Хайят Тахрир аш-Шам» 3 февраля отчиталась о ликвидации некоего пособника ИГ по имени Абу Даджан ад-Дагестани, а 10 февраля в мечети города Джиср эш-Шугур был арестован один из полевых командиров «Хуррас ад-Дин» Абу Абдурахман ад-Урдуми.

В то же время в кантоне Африн провинции Алеппо то и дело возникают сообщения о междоусобицах протурецких группировок. В феврале отметились взаимным уничтожением «Джейш аль-Ислам» и так называемая «51-я бригада» – банда, структурно входящая в «Дивизию Хамза».

Стоит также отметить удар сирийцев посредством ОТРК «Точка» по нефтехранилищу в Тархине (провинция Алеппо), который являлся одним из ключевых объектов в налаженной турецкой сети контрабанды сирийской нефти (https://t.me/doklad_razvedki/6624).

Кроме того, в самом начале месяца минобороны Турции сообщило о гибели военнослужащего, который скончался от ранений, полученных при обстреле опорного пункта в Идлибе неизвестными (https://t.me/directorate4/9033). Уже в конце месяца появились сообщения, что патрульный автомобиль турецкой армии был обстрелян из РПГ, о потерях на данный момент сообщений нет.

Провинция Дераа, Дамаск

По столице Сирии в феврале Израиль снова нанес несколько авиаударов. Наносились они 3, 15 и 28 числа. Целями израильской агрессии снова стали объекты иранских вооруженных формирований. Сирийская ПВО дежурно отчиталась об успешном отражении атаки, точных данных о потерях иранской стороны. В то же время Израиль заявил о нанесении существенного материального ущерба иранцам.

В провинции Дераа до третьей декады месяца продолжались спорадические атаки на позиции правительственных войск со стороны не до конца примирившихся боевиков, поднявших в прошлом месяце вооруженный мятеж в городе Тафас. После прибытия в город представителей российского ЦПВС, 20 февраля конфликт был урегулирован, и в настоящее время в провинции установилось некое подобие мира.

Провинции Ракка, Хасеке

Ситуация в провинциях Хасеке и Ракка мало изменилась за месяц. Турки и курды продолжают обстреливать друг друга на линии соприкосновения между территорией, захваченной в ходе операции «Источник мира» и «Автономной администрацией Северной и Восточной Сирии». Одновременно с этим, в Эт-Телль-эль-Абъяде, который находится на границе с Турцией, отмечаются перестрелки между боевиками протурецких бандформирований.

В конце февраля вооруженные отряды курдов, размещенные в районе Телль-Тамра, были замечены в провокационных обстрелах позиций турецкой армии в данном районе. После этого подразделения военной полиции России, находившиеся неподалеку от курдских позиций, демонстративно их покинули и убыли в Манбидж. Некоторое время спустя хулиганы, подвергшиеся серьезному ответному обстрелу со стороны Турции, быстро все поняли, пообещали больше так не делать и попросили русских вернуться.

Следует упомянуть, что 28 февраля в данном районе произвел жесткую посадку российский вертолет Ми-35, который был задействован в патрулировании данного региона. Один член экипажа пострадал, получив ранения средней тяжести. Двое других военнослужащих, находившихся на борту, отделались небольшими царапинами.

В провинции Хасеке сохраняется активность ИГ. Так, в районе Тэль-Хамис террористы казнили двух мужчин. Кроме того, в лагере Аль-Хол, в котором содержится большое количество членов семей террористов ИГ, отмечается рост убийств беженцев и сотрудников безопасности лагеря. С высокой степенью вероятности, за данными акциями устрашения также стоит вышеназванная террористическая организация. Кроме того, в конце февраля в лагере Аль-Хол вспыхнул пожар (который, по всей вероятности, является поджогом), унесший жизни 36 беженцев.

Следует отметить ряд заявлений, которые сделал лидер «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди. В начале месяца он обвинил Асада в желании «восстановить Сирию 2011 года» и нежелании предоставлять курдам автономию, а затем в интервью информационному агентству «Медья Ньюс» заявил, что с приходом Джо Байдена к власти в США, надеется на «улучшение сотрудничества с Америкой». В общем, курды себе не изменяют и снова готовятся к очередному «медовому месяцу» с Дядей Сэмом.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор продолжается борьба правительственных войск против террористов ИГ, ушедших в подполье. ВКС России наносит десятки ударов по пустыне, многие из которых достигают цели. По сообщениям местных источников, один из таких ударов в середине февраля отправил к гуриям 26 боевиков. Основную тяжесть боев с террористами в «Белой пустыне» несут на себе проиранские вооруженные формирования. Практически каждый день приходят новости о потерях среди бойцов, которые обнаруживают позиции террористов и вступают с ними в огневой контакт. 8 февраля подразделения «Бригады Аль-Кудс» попали в засаду к северо-западу от Меядина и потеряли убитыми свыше 20 бойцов.

Помимо этого, местные источники сообщали о спорадических перестрелках в середине месяца между правительственными войсками и курдскими вооруженными формированиями, которые находятся по разные стороны Евфрата. Судя по всему, таким образом. они напоминают о своем существовании друг другу.

Естественно, самым громким событием в провинции стал сначала авиаудар ВВС Израиля по проиранским формированиям к югу от Абу-Кемаля от 11 февраля, а затем аналогичное действие, но уже более массированное, со стороны их американских коллег в ночь с 24 на 25 февраля. По словам Джо Байдена, он лично отдал приказ об атаке, объяснив это тем, что в данном районе укрывались виновники обстрела Эрбиля (Ирак) и «Зеленой зоны» Багдада 17 февраля. Думаю, говорить лишний раз о том, что вероятнее всего, эти обстрелы несли провокационный характер и самому Ирану нужны были в последнюю очередь, излишне.

Следует отметить, что не так давно генсек НАТО Столтенберг заявил о намерении увеличить военный контингент в Ираке с 500 до 4 тысяч человек. В настоящее время подразделения США и так активно перемещаются из Ирака в Сирию и обратно. Увеличение группировки на территории Ирака позволит, в свою очередь, нарастить свое военное присутствие и в Сирии, если так захочет Запад, в очередной раз наплевав на мнение самого Ирака.

(c) читатель

PS. В целом же, по сравнению с январем, ситуация не претерпела существенных изменений. Война находится в низкоинтенсивной стадии, с отсутствием крупных войсковых операций. Тем не менее, можно наблюдать периодические обострения более связанные с общерегиональной прокси-войной, что в свою очередь поддерживает достаточно высокий потенциал для внутрисирийской эскалации.



Иранские формирования в Сирии.



Карта от Southfront

—