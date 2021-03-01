Apple заблокировала iphone Артемия Лебедева за публикацию «ложных материалов» о Юлии Навальной

01.03.2021, 20:31, Разное

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Корпорация Apple заблокировала на 5 лет телефон Артемия Лебедева за публикацию недостоверных сведений о супруге Алексея Навального.

«К нам обратилось несколько сотен пользователей с требованием принять меры против господина Лебедева, который опубликовал фотографию немецких документов Юлии Навальной. Мы провели проверку и выяснили, что он разметил эти пропагандистские и ложные материалы, используя устройство компании Apple, чем нанёс ущерб нашей коммуникационной безопасности и репутации. Теперь для миллионов пользователей Twitter и Facebook Iphone ассоциируется с фейками и самой грязной российской пропагандой. Поэтому мы приняли решение заблокировать все устройства Apple Лебедева сроком на 5 лет. Если он попытается обойти этот запрет, он может быть навечно лишён права пользоваться продукцией нашей компании», – заявила вице-президент Apple Кэтрин Адамс.

В ближайшее время аналогичное решение может принять Google. В этом случае Лебедев не сможет использовать смартфоны под управлением Android.

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