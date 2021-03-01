 

Apple заблокировала iphone Артемия Лебедева за публикацию «ложных материалов» о Юлии Навальной

01.03.2021, 20:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Корпорация Apple заблокировала на 5 лет телефон Артемия Лебедева за публикацию недостоверных сведений о супруге Алексея Навального.

«К нам обратилось несколько сотен пользователей с требованием принять меры против господина Лебедева, который опубликовал фотографию немецких документов Юлии Навальной. Мы провели проверку и выяснили, что он разметил эти пропагандистские и ложные материалы, используя устройство компании Apple, чем нанёс ущерб нашей коммуникационной безопасности и репутации. Теперь для миллионов пользователей Twitter и Facebook Iphone ассоциируется с фейками и самой грязной российской пропагандой. Поэтому мы приняли решение заблокировать все устройства Apple Лебедева сроком на 5 лет. Если он попытается обойти этот запрет, он может быть навечно лишён права пользоваться продукцией нашей компании», – заявила вице-президент Apple Кэтрин Адамс.

В ближайшее время аналогичное решение может принять Google. В этом случае Лебедев не сможет использовать смартфоны под управлением Android.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Маршмеллоу на костре и робкие объятия: принц Уильям и Кейт Миддлтон прогулялись по замку Кардифф

18.02 / Россиян ждет рост цен на бытовую технику и электронику – подробности

11.10 / Мнение: Почетный академик

18.08 / Отсутствие отпуска оказалось причиной серьезных проблем с психикой

18.01 / В Канаде заметили йети и обнаружили его огромные следы

03.02 / Источник «русофобии» — в Кремле

27.06 / Мнение: Политкорректы требуют цензуру в соцсетях. Долой Кока-Колу

11.02 / Мнение: Государство обязано давать, но не имеет права диктовать

22.02 / Израилю сказали, что в обмен на пленных он должен купить Сирии российскую вакцину против COVID на 1 миллион долларов

19.11 / Сколько артисты потеряли из-за отмены концертов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска