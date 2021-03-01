В Беларуси в три раза увеличили штрафы за участие в акциях протеста

01.03.2021, 20:30, Новости дня

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В Беларуси вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях, в котором предполагается троекратное увеличение штрафов за участие в акциях протеста. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального центра правовой информации Беларуси.

Максимальный размер штрафа за участие в несанкционированном массовом мероприятии увеличен с 30 до 100 базовых величин – от 870 до 2900 белорусских руб. ($330–1100), а при повторном привлечении – с 50 до 200 базовых величин – от 1450 до 5800 руб. ($550–2200).

Максимальный срок административного ареста за повторное участие в несанкционированных акциях в течение года теперь составляет от 15 до 30 суток. До вступления в силу изменений было 25 суток.

Помимо этого, из кодекса исключили положение, согласно которому за участие в акции протеста можно было получить предупреждение, вместо этого появился новый вид административного взыскания – общественные работы.

Также усилено наказание за неповиновение сотруднику милиции: за отказ проехать в РУВД для дачи объяснений или установления личности максимальный штраф увеличен с 50 до 100 базовых величин. Кроме того, штрафовать будут и за использование, изготовление и распространение “запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем и символов”.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе, ее муж Сергей Тихановский арестован. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой”, и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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