Береза: Минздрав Израиля российскую бодягу за вакцину от коронавируса не признает. А Израиль точно в этом вопросе разбирается

01.03.2021, 20:30, Новости дня

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Это очень смешно. Российское средство “Спутник V” не признается в Израиле, как вакцина от коронавируса. А Израиль точно в этом вопросе разбирается.

Израильтяне, постоянно проживающие в России и Беларуси и по какой-то причине привитые от коронавируса одним из российских средств (“Спутник V”, “ЭпиВакКорона” или “КовиВак”), при въезде в Израиль должны запастись справкой об отрицательном тесте на коронавирус или документом о перенесенном “ковиде”.

Проблема у привитых российскими средствами израильтян может возникнуть при их желании прилететь в Израиль для участия в голосовании на выборах в Кнессет XXIV созыва, которое, как известно, состоится 23 марта. Потому что минздрав Израиля эту бодягу за вакцину не признает. Об этом уже дан официальный ответ.

Видимо, боевики подконтрольные Путину в Ливане, Сирии или Палестинской автономии, опять будут воровать израильтян, чтобы через шантаж вынудить Израиль признать российские бодяги вакцинами. Этакий коронавирусный терроризм от Кремля. Так что те граждане Израиля, которые на свой страх и риск укололись российским снадобьем, сделали это зря и помогли российским вакцинным эксперементаторам.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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