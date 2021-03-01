 

Сын бен Ладена стал художником: рисует пейзажы

01.03.2021, 20:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Четвертый сын бывшего главаря экстремистской исламской группировки “Аль-Каида” Усамы бен Ладена – Омар стал художником, живопись помогла ему найти новый мир внутри себя. Об этом Омар рассказал в интервью журналу Vice. Его текст опубликован 1 марта.

По словам Омара, художественные способности он унаследовал от матери. А начал рисовать с семи лет. Одну из его картин повесили на стене в классе школы – это был “единственный счастливый момент” детства, вспомнил бен Ладен–младший.

За последний год Омар написал более десятка картин, в основном он рисует природу: пустынные пейзажы Нила или Дикий Запад США.

На одной из его картин – скалистые вершины гор Тора-Бора, куда его отец Усама бен Ладен укрылся после серии терактов в США в сентябре 2001 года. Омар в это время жил в Саудовской Аравии. Два года ранее он решил отказаться от миссии “Аль-Каиды” и выехал с матерью в Сирию, отмечает Vice. В последний раз Омар видел отца в Афганистане в 2001 году.

Фото: Zidni Ilman / Facebook

Омар – один из четырех сыновей Усамы бен Ладена. В декабре 2016 года власти Египта отказали во въезде в страну Омару и его жене, гражданке Великобритании Заине аль-Сабах. До этого супруги жили в Египте по несколько месяцев в 2007-м и 2008 годах. В 2008 году им первый раз запретили въезд на египетскую территорию.

Главарь экстремистской исламской группировки “Аль-Каида” Усама бен Ладен был назван в США “врагом номер один”. Он взял на себя ответственность за серию терактов 11 сентября 2001 года.

Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. В частности, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате чего оба небоскреба обрушились. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

В ночь с 1-го на 2 мая 2011 года бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в городе Абботтабад (Пакистан).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / В РФ произвели первую партию вакцины от коронавируса

09.12 / Французский политик Бон заявил о своей гомосексуальности. Он намерен бороться с гомофобией в Польше и Венгрии

19.08 / В РФ провели более 33 млн тестов на коронавирус

23.10 / Если у одного из членов избиркома выявят COVID-19, остальные смогут продолжить работу – Степанов

05.08 / США собрались развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования

01.12 / В Индии начались клинические испытания российской вакцины «Спутник V»

19.11 / Большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снега

03.02 / В РФ завершились госиспытания стреляющей по принципу «пустил – забыл» ракеты

12.07 / Москвичей предупредили о грозе

13.02 / В Колумбии 14-летняя девочка отбилась от грабителей с помощью мачете. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска