Сын бен Ладена стал художником: рисует пейзажы

01.03.2021, 20:30, Новости дня

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Четвертый сын бывшего главаря экстремистской исламской группировки “Аль-Каида” Усамы бен Ладена – Омар стал художником, живопись помогла ему найти новый мир внутри себя. Об этом Омар рассказал в интервью журналу Vice. Его текст опубликован 1 марта.

По словам Омара, художественные способности он унаследовал от матери. А начал рисовать с семи лет. Одну из его картин повесили на стене в классе школы – это был “единственный счастливый момент” детства, вспомнил бен Ладен–младший.

За последний год Омар написал более десятка картин, в основном он рисует природу: пустынные пейзажы Нила или Дикий Запад США.

На одной из его картин – скалистые вершины гор Тора-Бора, куда его отец Усама бен Ладен укрылся после серии терактов в США в сентябре 2001 года. Омар в это время жил в Саудовской Аравии. Два года ранее он решил отказаться от миссии “Аль-Каиды” и выехал с матерью в Сирию, отмечает Vice. В последний раз Омар видел отца в Афганистане в 2001 году.

Фото: Zidni Ilman / Facebook

Омар – один из четырех сыновей Усамы бен Ладена. В декабре 2016 года власти Египта отказали во въезде в страну Омару и его жене, гражданке Великобритании Заине аль-Сабах. До этого супруги жили в Египте по несколько месяцев в 2007-м и 2008 годах. В 2008 году им первый раз запретили въезд на египетскую территорию.

Главарь экстремистской исламской группировки “Аль-Каида” Усама бен Ладен был назван в США “врагом номер один”. Он взял на себя ответственность за серию терактов 11 сентября 2001 года.

Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. В частности, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате чего оба небоскреба обрушились. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

В ночь с 1-го на 2 мая 2011 года бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в городе Абботтабад (Пакистан).

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