 

В Кремле отреагировали на слова Байдена об “аннексии” Крыма

01.03.2021, 20:28, Разное
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На прошлой неделе Белый дом опубликовал стенограмму речи Джо Байдена по случаю украинского “Дня сопротивления оккупации Крыма”. Политик рассказал, что Америка никогда не признает “аннексию полуострова” и будет вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России.

Высказывание главы США прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что аннексию действительно нельзя признать, так как этого не было. По его словам, в начале 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией.

Песков подчеркнул, что процедура присоединения прошла в “строгом соответствии со всеми нормами международного права”. Вашингтону достаточно просто признать сам факт воссоединения, а также то, что Крым уже длительное время является одним из российских регионов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны из-за Крыма. Он назвал полуостров “добрым и солнечным” сердцем, которое вырвали у Незалежной. Глава страны заявил, что включение территории в состав России было незаконным, и потребовал, чтобы Украине вернули ее.

Напомним, Крым был присоединен к России на основании результатов референдума, в котором приняло участие большинство жителей полуострова. Киев считает территорию временно оккупированной, Москве же утверждает, что голосование было справедливым и честным.



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