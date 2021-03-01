 

В Канаде падение метеора спутали с полетом ядерной ракеты

01.03.2021, 20:26, Разное
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Жители Канады перепутали падающий метеор с ядерной ракетой. Яркая полоса, которую оставило небесное тело, была слишком большой, поэтому очевидцы сочли, что в небе пролетел искусственный объект.
Кроме жителей Канады полет в небе метеора могли наблюдать в Австралии и Великобритании. Некоторые пользователи Сети опубликовали записи видеорегистраторов, запечатлевших природное явление. В комментариях очевидцы признавались, что думали, будто произошел взрыв ядерной ракеты, настолько мощной была вспышка.

По словам сотрудника Австралийского национального университета, метеоры очень часто наблюдают в небе, но обычно это не особо впечатляющее зрелище. Данное небесное тело имело необычную форму, поэтому взрыв его оказался достаточно мощным, чтобы напугать очевидцев. После входа в атмосферу Земли он распался на четыре части, этот процесс сопровождался громким хлопком, его одновременно могли услышать в Нью-Йорке и Торонто.

Источник: ren.tv



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