Ученые зарегистрировали первый случай спонтанного излечения от СПИДа

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01.03.2021, 20:26, Разное
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Впервые в истории медицины исследователи столкнулись со спонтанным излечением от СПИДа. Пациент после пересадки костного мозга самостоятельно справился с недугом, по словам экспертов, этот случай демонстрирует, что в мире наблюдается тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ.
Речь идет о пациенте Тимоти Рэй Брауне. В течение 24 лет он боролся с вирусом иммунодефицита человека, однако от ВИЧ не осталось ни следа после пересадки ему костного мозга. При этом операция была направлена на лечение рака.

Впоследствии выяснилось, что донором костного мозга был человек, обладавший резистентностью к ВИЧ. Благодаря этому у Тимоти Рэй Брауна выработался иммунный ответ. В 2020 году исследователи уже фиксировали случай, когда человек полностью излечился от ВИЧ без медицинского вмешательства. Одна из вирусных копий, которые у него были обнаружены среди миллиарда клеток, не функционировала, поэтому ВИЧ прекратил свою активность.

Источник: www.popmech.ru



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