 

Ученые рассказали о сопутствующих COVID-19 проблемах с сердцем

01.03.2021, 20:26, Разное
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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили сопутствующие инфицированию коронавирусом проблемы со здоровьем у госпитализированных больных. Выяснилось, что половина пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, также столкнулась с серьезными последствиями для сердца.
В процессе исследования ученые, представляющие Имперский колледж Лондона и Университетский колледж Лондона (оба – Великобритания), провели МРТ-исследование пациентов, попавших в больницу с COVID-19 в тяжелой форме. Итоги показали, что около 50% госпитализированных продемонстрировали повышенный уровень тропонина в крови – такая динамика была характерна для случаев, когда заболевшие сталкивались с цитокиновым штормом или гиперреакцией иммунитета. Как объяснили медики, белок тропонин традиционно попадает в кровеносную систему вследствие инфаркта, а его высокий уровень является маркером сердечного приступа.

По информации специалистов, чаще всего исследуемые пациенты сталкивались с воспалением сердечной мышцы (миокардитом), рубцеванием или отмиранием тканей сердца (инфарктом), а также патологией сердечного кровоснабжения (ишемией). Отмечается, что часть больных в итоге испытала сочетание всех трех патологических состояний. Впрочем, исследователи подчеркнули: в данном случае собственно COVID-19 не является причиной развития упомянутых сердечных заболеваний, ведь у исследуемых пациентов с тяжелой формой коронавируса уже, как правило, имелось немало проблем не только с сердечно-сосудистой системой, но и такие болезни, как гипертония, диабет или ожирение.

Источник: www.medikforum.ru



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