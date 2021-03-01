Мнение: Прививки и макияж

01.03.2021, 20:24, Разное

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Билл Гейтс предлагает уколоться

Ввязывался тут пару раз в дискуссии по поводу прививок и «антипрививочников». Тема неожиданно стала модной – видимо, ввиду успехов как раз противопрививочного движения во всем мире и особенно в нашей богоспасаемой стране. То есть был достигнут некий порог, и вроде бы «побежденные» ранее болезни, типа полиомиелита или кори, опять стали косить детей.

По теме у меня позиция простая. Конечно, лучше всего такое сочетание – чтобы ты и твой ребенок были не привитыми, а все остальные – привитыми. Только так убиваешь сразу двух зайцев: с одной стороны, избегаешь всяких «побочек», про которые так много говорят «антипрививочники» (пусть даже самые тяжелые последствия прививки встречаются в одном случае на миллион – все равно, если прививают десятки миллионов каждый год, то и число погибших от побочных эффектов прививок будет исчисляться десятками). И, с другой стороны: если ты не привит, а все остальные привиты, то и риск заразиться у тебя нулевой – ведь заразить-то тебя некому! Беспроигрышная стратегия.

И правильное поведение, стало быть, такое: всеми силами, через убеждение и даже принуждение («чего там эти бараны бунтуют?! Пусть прививаются! Какие еще побочки?!») убеждать и заставлять всех окружающих ставить себе и детям прививки… А своих детей от этого, конечно, так же всеми силами оберегать. Обойдутся.

Известная в социологии дилемма между «общим» и «частным»; больше всего выигрывает тот, кто является коллективистом «для других» и сугубым индивидуалистом «для себя». Оно и не только к прививкам относится. Например, и к Урбанизму тоже: Собянин борется с автомобилистами? Ликсутов и Дептранс придумывают все новые поборы с автолюбителей? В городе тяжело и в плане парковок, и в плане пробок? Давайте же всех убеждать и по возможности принуждать к тому, что пора уже избавляться от личного авто, как пережитка прошлого, и пользоваться по-современному общественным транспортом, быстрым и надежным! Продай авто и езди на метро! Лучше всего всех призывать – но свое авто ни в коем случае не продавать. И как же зато ПОТОМ будет классно кататься по опустевшим проспектам и улочкам на своей родной машинке: пробок нет, парковки свободны… Лепота!

Еще хороший вариант – специально для женщин: вступить в ряды феминисток, бешено топить за свободу и независимость женщин от мужского диктата: не надо специально завиваться, не надо пользоваться косметикой, ты не вещь, мы против сексуальной объективации, долой миниюбки и декольте – и, когда твои идеи победят, выйти вся такая в легком макияже и в мини, с новой прической…

В общем, очень хорошо быть индивидуалистом среди коллективистов. Одно плохо: если окружающие тебя «коллективисты» – такие же ловкачи, как ты. Только прикидываются коллективистами. А сами тоже не прививаются, авто не продают и по ночам бигуди крутят.

Россия – страна индивидуалистов, которые привыкли всю жизнь изображать из себя коллективистов. Здесь прививки надо ставить всем и под страхом расстрела, как при Соввласти.

Иначе не пойдет, и РФ вымрет от кори на радость буржуинам.