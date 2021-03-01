 

Большинство россиян считает COVID-19 формой биологического оружия — опрос

01.03.2021, 20:12, Разное
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По данным Левада-центра, лишь 28% респондентов не знают лично никого, кто заразился коронавирусом. Еще 17% сообщили о том, что болели сами либо же их домочадцы. У 22% есть близкие родственники, друзья или соседи, которые столкнулись с COVID-19. У 42% есть переболевшие знакомые или коллеги.

При этом больше половины опрошенных (56%) не боятся заразиться. Специалисты Левада-центра отмечают, что это самый большой показатель с февраля 2020 года. Треть опрошенных (31%) совсем не боятся инфекции, 25% – скорее не боятся, 43% все еще опасаются за свое здоровье.

Опрос показал заметный рост антипрививочных настроений: если в декабре 2020 года 58% россиян заявили о том, что не готовы привиться вакциной «Спутник V», то в феврале об этом сообщили 62% респондентов. О готовности к вакцинации заявили 30%, еще 4% уже получили вакцину.

«В качестве основных причин не прививаться респонденты указывают угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствия смысла (16%). В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше – 29%, а окончания испытаний ждали больше – 30%», – рассказали в Левада-центре.

Примерно половина опрошенных (51%) считают, что снятие ограничений из-за пандемии происходит своевременно. 22% уверены, что расслабляться рано, 21% респондентов заявили, что ограничения надо было отменить еще раньше.

Социологи также поинтересовались мнением россиян о происхождении коронавируса. Большинство (64%) уверены, что вирус был создан в лаборатории как новая форма биологического оружия. Лишь 23% считают, что вирус возник естественным путем. Версия об искусственном происхождении патогена пользуется наибольшей популярностью в старших возрастных группах. В природное происхождение больше верят респонденты 18-24 лет – 34%.

«Если говорить о группах респондентов по основным источникам новостей, версия об искусственном происхождении наиболее популярна среди тех, кто в основном получает новости от друзей и знакомых (73%). Версия о естественном происхождении наиболее популярна среди читателей Телеграм-каналов (34%). Для остальных групп показатели примерно равны средним по выборке», – отметили в Левада-центре.



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