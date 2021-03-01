Правительственный кортеж пополнился автобусами с бюджетниками

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01.03.2021, 20:11, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин получил в кортеж три автобуса отечественной марки Aurus. В них будут передвигаться работники бюджетных учреждений, собранные в строительные бригады.

Конкурс на 270 вакантных мест провела Федеральная служба безопасности в 13 городах России: в Кызыле, Чебоксарах, Саранске, Норильске, Нижневартовске, Бийске, Кургане, Костроме, Улан-Удэ, Сыктывкаре, Ижевске, Тамбове и Воронеже. Отбор проходил из числа сотрудников образовательных учреждений, детских садов и больниц. К Кандидатам требовалось умение красить, подметать и шпаклевать.

Победители конкурса вошли в состав ремонтной службы кортежа и будут вылетать вместе с премьер-министром на командировки в регионы России. Им оплатят из федерального бюджета все перелёты, проживание в гостиницах и питание, а также выпишут премию в размере 5 тысяч рублей.

Автобусы будут выезжать за несколько часов до основного кортежа, чтобы бюджетники успели привести в порядок улицы по маршруту следования главы правительства. Они займутся покраской заборов, уборкой тротуаров и ремонтом фасадов зданий, после чего смогут поучаствовать в качестве массовки во встречах управленца с гражданами.

«Мы видим, как местные власти напрягаются перед приездом официальных лиц. Начинают паниковать, срочно подготавливать город к встрече, даже бюджетников для этого звать. Мы не хотим утруждать регионы, это излишняя честь от них. Поэтому решили сами заняться улучшением облика городов, которые посетит премьер-министр», — рассказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В Администрации президента сообщили, что в марте подобные автобусы появятся и в представительском кортеже Владимира Путина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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