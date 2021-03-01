Названа доля россиян с опасным дефицитом витаминов

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01.03.2021, 20:08, Новости дня
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От 65% до 85% жителей РФ испытывают недостаток витаминов, что увеличивает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева.

Около половины россиян страдают от дефицита двух и более витаминов, так называемой поливитаминной недостаточности, передает РИА «Новости».

Как отметила Вараева, употребление витамина D не гарантирует снижение риска заболеваемости коронавирусом, однако доказано его влияние на уменьшение риска тяжелого течения болезни, а также госпитализации и необходимости подключения к аппарату ИВЛ. По ее словам, в условиях пандемии дефицит витамина D особенно существенен, поэтому его можно рекомендовать пациентам в профилактических целях.

Ранее американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала список необычных признаков дефицита в организме витамина D.

В прошлом году в РАН оценили связь дефицита витамина D с тяжестью коронавируса.



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