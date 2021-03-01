США выделили Украине еще 125 млн долларов в рамках военной помощи

01.03.2021, 20:08, Новости дня

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Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», – цитирует ТАСС Кирби.

В январе Госдепартамент США решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов. Большая часть из них была потрачена на безопасность и стабилизацию экономики.