Мнение: Госдума про Голодомор, главный торговый партнёр СССР и цифровизированные советские граждане

01.03.2021, 20:06, Разное

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1. К вопросу о голодоморе тридцатых, который одни заблуждающиеся отрицают вовсе, тогда как другие ошибочно считают умышленным преступлением. Вот официальное заявление Госдумы от 02 апреля 2008 года, в котором отражена позиция нашего государства по этому важному вопросу:

https://ru.wikisource.org/wiki/Заявление_ГД_РФ_%22Памяти_жертв_голода_30-х_годов_на_территории_СССР%22

Я процитирую основное:

Исследованные современными историками архивные документы раскрывают не только масштабы трагедии, но и ее причины. Чрезвычайными методами решались следующие задачи: уничтожить мелких собственников, провести насильственную коллективизацию сельского хозяйства и вытолкнуть из села крестьян для того, чтобы получить армию рабочих для ускоренной индустриализации страны.



В результате голода, вызванного насильственной коллективизацией, пострадали многие регионы РСФСР (Поволжье, Центрально-Черноземная область, Северный Кавказ, Урал, Крым, часть Западной Сибири), Казахстана, Украины, Белоруссии. От голода и болезней, связанных с недоеданием, в 1932-1933 годах там погибло около 7 млн человек.



Народы СССР заплатили огромную цену за индустриализацию, за гигантский экономический прорыв, произошедший в те годы. Вечным памятником героям и жертвам 30-х годов стали Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, металлургические гиганты Украины “Запарожсталь”, “Азовсталь”, “Криворожсталь”, крупные угольные шахты в Донбассе, Кузбассе, Караганде, Харьковский тракторный завод, Московский и Горьковский автомобильные заводы – всего более 1500 промышленных предприятий, многие из которых и в настоящее время обеспечивают экономическое развитие независимых государств на пространстве бывшего СССР.



Стремясь любой ценой решить вопросы снабжения продовольствием резко растущих промышленных центров, руководство СССР и союзных республик применило репрессивные меры для обеспечения хлебозаготовок, что значительно усугубило тяжелые последствия неурожая 1932 года. Однако нет никаких исторических свидетельств того, что голод организовывался по этническому признаку. Его жертвами стали миллионы граждан СССР, представители различных народов и национальностей, проживающих преимущественно в сельскохозяйственных районах страны. Эта трагедия не имеет и не может иметь международно установленных признаков геноцида и не должна быть предметом современных политических спекуляций.



…



Депутаты Государственной думы, отдавая дань памяти жертвам голода 30-х годов на территории СССР, решительно осуждают режим, пренебрегший жизнью людей ради достижения экономических и политических целей, и заявляют о неприемлемости любых попыток возрождения в государствах, ранее входивших в состав Союза ССР, тоталитарных режимов, пренебрегающих правами и жизнью своих граждан.

2. Статистика показывает, что главным торговым партнёром СССР до 1938 года были США. Мы гнали в Европу зерно и лес, а на вырученные деньги покупали промышленные товары у американцев. Дальше главным торговым партнёром СССР ненадолго стала Германия. В 1938 году Гитлер начал войну со всем миром, поэтому советские деньги и советское сырьё были для него в тот период большим подспорьем:

https://takoe-nebo.livejournal.com/858873.html

3. Занятная история про цифровизацию от читателя isaak_bobroga:

https://olegmakarenko.ru/2081212.html?thread=792801212#t792801212

Вот похожая история с автоматизацией у меня приключилась. Хотел зарегистрировать самозанятость: жизнь заставила. Удобное, разрекламированное приложение Сбербанка не срабатывает: ссылается на ошибку в паспортных данных или ИНН. Приложение от ФНС аналогично высказывается. В личном кабинете отображаются данные старого паспорта СССР (Откуда он там взялся?! Я его лет двадцать не видел!) Сходил в Сбербанк, их приложение показывает действующий паспорт РФ. Все данные совпадают. Возились долго, зарегистрировать меня не смогли, послали в Налоговую. И там их приложение тоже показывает действующий паспорт, и все остальные данные правильны. Велели подождать день-другой. Может серверы там о чем-то не договорятся. Ожидание не помогло. Написал в ФНС, потом в техподдержку, там признали факт ошибки, и подтвердили исправления, велели подождать. Через неделю вдруг сработало desktop-приложение от ФНС, и зарегистрировало мою самозанятость. Но на старый паспорт гражданина СССР! Данные в личных кабинетах так и не обновились.

Мне бы гордиться: второй день, как гражданин СССР, но сомнения гложут: вдруг дальше всё пойдет ещё более юридически неверно и странно? К тому же, сам я программист, и подозреваю, что если за неделю серверы не договорились, их уже ничто не заставит. А может они вообще базу откатили лет на двадцать назад? Странны дела твои, Господи!