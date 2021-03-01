 

Мнение: Страх

01.03.2021, 19:54, Разное
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Больше половины россиян (56%) в общем не боятся заразиться коронавирусом. Это самый большой показатель с февраля 2020 года. При этом треть опрошенных (31%) определённо не боятся заразиться, 25% – скорее не боятся. 43% всё еще опасаются заразиться. Определённо опасаются – 20%, скорее опасаются – 23%.

Эти цифры приводит «Левада». Данные не вызывают какого-то удивления. Любой террор — это всегда торговля страхом. Развязанная война против населения, запугивание, создание атмосферы ужаса и страха дают свои плоды, особенно, если террористом выступает государство. Но психологически человек не способен надолго пребывать в таком состоянии. Наступает либо апатия, либо неприятие негативной информации.

При этом стоит понимать, что несмотря на все живодерские программы и эксперименты режима в области образования, значительная часть населения всё ещё способна в той или иной мере к системному рациональному мышлению — это остатки высокоразвитой цивилизации, которые исчезают, но не слишком быстро, как хотелось бы нынешним гитлеровцам в Кремле. А раз так — то когда проходит первый страх и паника, включается здравый смысл и способность к анализу (пусть и на бытовом уровне). И террор перестает работать.

Поэтому и результаты. Люди устают бояться. Их еще можно «взбодрить» каким-то совершенно феноменальным ужасом, но повышать градус страха тоже нельзя бесконечно. Ложь тоже имеет свои ограничения — как известно, лгать всем и всегда невозможно. Это касается и лживых аргументов об «эпидемии».

Террор эффективен на первых порах. Потом наступает этап отказа от страха, потом — сопротивления террору. Государство, сделав ставку на запугивание людей, в итоге добьется противоположного результата: сопротивление и борьба с терроризмом режима станут расти.

Это, кстати, относится к любому террору. Политическому в том числе. Пока режим бросает за решетку, избивает и даже убивает несогласных с ним, и это работает. Но всё хуже. Власть вынуждена повышать уровень террора — скажем, в январе этого года чисто статистически суды отправили под арест в шесть раз больше человек относительно общего числа задержанных и схваченных на протестных акциях. Кратно растет и число уголовных дел. Когда это перестанет работать, начнутся избиения и убийства. В той же бывшей Бирме (Мьянме) буквально за месяц после военного переворота хунта вынуждена на фоне непрекращающихся протестов применять оружие на поражение всё чаще — соответственно растет число убитых.

Но это тоже бесконечно продолжаться не может. Террор — неважный метод управления даже на средней дистанции. На длинной он не работает вообще.

Источник: Эль Мюрид



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