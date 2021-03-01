 

Пожилые россияне, живущие в Норвегии, будут получать пенсии по 170 тысяч рублей

01.03.2021, 19:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пенсионный фонд России опубликовал ведомственное постановление, в соответствии с которым гражданам России достигшим пенсионного возраста, постоянно вынужденным проживать в Норвегии, будет установлена пенсия в размере 170 000 рублей. 

В ведомстве пояснили, что Норвегия платит своим пенсионерам минимальную пенсию в размере от 170 000 рублей в месяц, что, безусловно, является ошибкой со стороны органов государственной власти, но повлиять Россия на это никак не может. Поэтому было принято решение увеличить размер пенсии россиянам, чей тяжелый жизненный путь привел к необходимости проживать на территории данной скандинавской страны. 

Пусть и в минимальных значениях, но данные суммы позволят выжить в этих непростых условиях. Заместитель главы Пенсионного фонда заявил, что знает о проблеме не понаслышке, поскольку и его родители, и родители его четвертого заместителя, вынуждены были “прозябать” в Норвегии, чувствуя себя людьми второго сорта по сравнению с местными пенсионерами и довольствуясь скромной помощью детей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Ученые научили нейросеть определять калорийность блюда по фотографии

12.11 / Черно и Оганесян отказались возвращаться на «Дом-2»

11.11 / Михаил Галустян: «Супруга Виктория за мной как за каменной стеной»

25.09 / На полигоне SpaceX прогремел взрыв

15.09 / Samsung улучшила камеру в смартфоне Galaxy Note 20 Ultra

17.08 / Jaguar Land Rover перейдут на выпуск водородных внедорожников к 2030 году

12.01 / Японского изобретателя робота-сборщика клубники внесли в базу «Миротворца»

16.09 / “С днем рождения, Волшебник!”: Брухунова впервые опубликовала фото с Петросяном

17.12 / Мнение: Портретные профили на монетах: кто первый?

09.12 / Мнение: Неприятный секрет западных зарплат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска