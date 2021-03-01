Мнение: Как нашли убийцу Венцека

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01.03.2021, 19:42, Разное
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Фрагмент интервью полковника КГБ/ФСБ в оставке (ныне покойного) Леонида Колмакова о том, как нашли убийцу по старому делу 1918-го года во время мятежа белочехов в Самаре.
Колмаков смог найти убийцу главы самарского ревтрибунала Франциска Венцека.

Аннотация:

8 июня 1918 года Самару атаковали части чехословацкого легиона. В течение нескольких часов в городе шли ожесточённые бои. Один из узлов обороны размещался в бывшем особняке миллионера Неклютина – "Клубе коммунистов". Когда кончились боеприпасы, защитники решили сдаться. Начальник жилотдела Иван Штыркин и Начальник ревтрибунала Франциск Венцек пытались смешаться с толпой и скрыться, но были опознаны лавочником Филашевым. Он же стал призывать толпу расправиться с пленными. Большинство угроз раздавались в адрес начальника жилотдела. Толпа вокруг пленных кричала: «Вот он!» Тридцатипятилетний чиновник Карцев, бывший губернский секретарь первым подбежал к Венцеку и ударил его в лицо камнем. Следом за Карцевым на конвоируемых с булыжником набросился продавец ювелирными изделиями Воронцов. Следствие установило, Ивана Штыркина застрелил Филашев из револьвера системы «Бульдог». Кто застрелил Франциска Венцека точно неизвестно, но Карцев в момент убийства при себе имел револьвер системы «Нагана».
Осенью 1918 года Карцева арестовали. Было доказано, что именно его удар послужил сигналом к расправе над пленными. Знакомые Карцева старались спасти подозреваемого от возмездия – от имени квартального совета собирали подписи под прошением о помиловании. Однако проверкой было установлено, что большинство подписей написаны одной рукой. Филашев скончался в тюрьме, отбывая наказание за другое уголовное преступление. Воронцов, испугавшись кары за содеянное, бежал с чехами.

P.S. Интервью было записано для цикла программ "Из истории самарской контрразведки" (РУСЬ-ТВ, 2013 г.). Мы приводим его здесь почти полностью. Записано оно было в формате 3:4 с СD-качеством. Фактически это – рабочий материал, без серьёзных сокращений, поэтому на скачки камеры не обращайте внимания… Леонид Георгиевич Колмаков скончался в 2018 году.

Источник: Colonel Cassad



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