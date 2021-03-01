 

Автомобиль с украинскими военными подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе. Ранены и травмированы девять человек

01.03.2021, 19:40, Новости дня
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1 марта на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военными, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. 

В результате подрыва восемь военных получили боевые травмы, еще один – боевое ранение, сообщили в штабе. Это произошло в районе Водяного Донецкой области, проинформировала оперативно-тактическая группировка “Восток”. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/463094625137252/

“Защитников доставили в лечебное учреждение, где военные врачи оказывают им надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются”, – сказано в сообщении. 

В штабе отметили, что с начала суток незаконные вооруженные формирования России на Донбассе три раза нарушили договоренности о перемирии. 

https://www.facebook.com/otueast/posts/435900837835662

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

В январе на востоке Украины погибли трое военнослужащих, в феврале, по подсчетам “Новинарні”, – не менее 14 (из них 11 – боевые потери). 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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