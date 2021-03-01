Новак: Весной продукты питания прибавят в цене от 10% до 20%

01.03.2021, 19:40, Новости дня

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Весной продукты питания подорожают на 10–20%. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

“Снижение НДС для аграриев никак не повлияет на цены на продукты питания. Как и другие товары, продукты питания будут дорожать. На это в первую очередь повлиял резкий рост стоимости энергоресурсов, который произошел в начале года. А это всегда сказывается на стоимости всех товаров и услуг. Потому что производители переносят на счет продукции свои затраты на ее выпуск. Так что весной нас ожидает повышение цен на все без исключения товары и услуги. Продукты питания прибавят в цене от 10% до 20%. Это фактически единственный рынок в Украине, где действуют сезонный фактор, способ производства, плечо доставки и потребительский спрос”, – подчеркнул собеседник.

По его мнению, снижая НДС для производителей сырьевой аграрной продукции, народные депутаты допустили ошибку.

“Уменьшение НДС до 14% произошло в интересах определенных агрохолдингов, а не для всех производителей сельскохозяйственной продукции. Поэтому пользы для аграрного сектора страны от этого закона никакой, зато будут многомиллиардные потери для бюджета. Я считаю это большой ошибкой, которую нужно срочно исправлять. Если парламентское большинство так проголосовало, должен вмешаться президент и отменить действие этой льготы”, – резюмировал Новак.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 17 декабря прошлого года закон №1115-IX, который снижает НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот, свиней, молоко, сахарную свеклу, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, семена льна, рапса и подсолнечника. Как отметили аналитики, закон “способен остановить “скрутки” и вернуть агропроизводство в легальное поле”.

Замминистра финансов Светлана Воробей сообщила, что после снижения НДС до 14% сумма бюджетного возмещения НДС сократится на 13 млрд грн в год.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев раскритиковал принятый закон и заявил, что не следует “предоставлять льготы сырьевой отрасли. Наоборот, мы должны принимать деньги сырьевиков и направлять на развитие промышленности, в том числе и сельхозпереработки, где создаются рабочие места”.

Федерация работодателей Украины обратилась к президенту с призывом ветировать закон о снижении НДС для аграриев. Как заявил глава ФРУ Дмитрий Олейник, этот закон искажает конкуренцию на рынке и приведет не к удешевлению продуктов питания для украинцев, а наоборот – к их удорожанию.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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