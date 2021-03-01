“ДТЭК Энерго” за 2020 год получил 19,1 млрд грн убытка

01.03.2021, 19:40, Новости дня

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Компания “ДТЭК Энерго” по результатам 2020 года получил убыток в 19,1 млрд грн, об этом свидетельствуют оперативные неаудированные финансовые показатели, пишет 1 марта “Главком” со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, негативное влияние на финансовые результаты “ДТЭК Энерго” продолжают оказывать системный кризис в энергетике, существенное сокращение потребления электроэнергии в первом полугодии из-за пандемии коронавируса и задолженность на рынке перед генерирующими компаниями.

“Все это вместе с ручным управлением рынком электроэнергии и отсутствием стратегического планирования в отрасли привело к длительной дестабилизации работы угольных предприятий и тепловых электростанций “ДТЭК Энерго”. В 2020 году компания снизила добычу угля на 15,7% по сравнению с 2019 годом – до 18,9 млн тонн, производство электроэнергии сократила на 16,2% – до 23,8 млрд кВт-ч. Критическая ситуация на рынке стала причиной высокой аварийности ТЭС и минимальных запасов угля на складах станций в осенне-зимний период 2020–2021 годов”, – отмечает портал.

Также отрицательный эффект на финансовые результаты оказывает ослабление курса гривны из-за общего экономического спада, убыток по курсовым разницам составил 7,1 млрд грн по результатам 2020 года.

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