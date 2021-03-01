 

Проживающая в однополом браке Фостер поцеловалась с партнершей во время трансляции “Золотого глобуса”. Видео

01.03.2021, 19:40, Новости дня
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58-летняя американская актриса Джоди Фостер во время церемонии награждения премии “Золотой глобус 2021” присоединилась к мероприятию по видеосвязи. Компанию ей составила супруга, фотограф Александра Хедисон и домашний питомец. Видео с их участием опубликовано на странице организаторов церемонии в Twitter.

Фостер и Хедисон присутствовали на церемонии в домашних пижамах, сидя на диване.

В момент, когда ведущие объявили Фостер победительницей в номинации “Лучшая женская роль второго плана” за съемки в картине “Мавританец”, актриса обменялась поцелуем с Хедисон.

Jodie Foster wins the award for Best Supporting Actress in a Motion Picture at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/UZlX7q7lu3

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Хедисон – первая официальная супруга Фостер. Пара зарегистрировала брак в 2014 года в Лос-Анджелесе. О том, что состоит в однополых отношениях, актриса впервые сообщила в 2017 году. Тогда ее партнершей была продюсер Сидни Бернард.

Фостер – мать двоих сыновей: Чарльза (1998) и Кристофера (2001).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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