Проживающая в однополом браке Фостер поцеловалась с партнершей во время трансляции “Золотого глобуса”. Видео

01.03.2021, 19:40, Новости дня

58-летняя американская актриса Джоди Фостер во время церемонии награждения премии “Золотой глобус 2021” присоединилась к мероприятию по видеосвязи. Компанию ей составила супруга, фотограф Александра Хедисон и домашний питомец. Видео с их участием опубликовано на странице организаторов церемонии в Twitter.

Фостер и Хедисон присутствовали на церемонии в домашних пижамах, сидя на диване.

В момент, когда ведущие объявили Фостер победительницей в номинации “Лучшая женская роль второго плана” за съемки в картине “Мавританец”, актриса обменялась поцелуем с Хедисон.

Хедисон – первая официальная супруга Фостер. Пара зарегистрировала брак в 2014 года в Лос-Анджелесе. О том, что состоит в однополых отношениях, актриса впервые сообщила в 2017 году. Тогда ее партнершей была продюсер Сидни Бернард.

Фостер – мать двоих сыновей: Чарльза (1998) и Кристофера (2001).

