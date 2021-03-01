 

Акция “Оранжевая нить” стартовала по всей России

01.03.2021, 19:38, Разное
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Также любой желающий может изготовить значок “Сердце добра”. С 1 по 6 марта принять участие в онлайн-челлендже “Оранжевая нить” россияне могут в социальной сети TikTok.

Кроме того, граждане могут поучаствовать во флешмобе #МЫВМЕСТЕ. Участники выстраиваются вместе и передают друг другу клубок оранжевых ниток. В этот момент каждый произносит слово, которое ассоциируется у него с 2020 годом, акцией “Мы вместе” и волонтерством.

Есть и другой формат: участники встают в круг, каждый берет оранжевые нитки и передает другому участнику, взявшись за свою нить. В центре круга образовывается множественное переплетение нитей, что символизирует связь волонтеров “Мы вместе”.

Оранжевая нить – символ того, что любые трудности можно преодолеть, если быть вместе, отметил глава центра координации региональных волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук. “Нам всем пришлось нелегко в прошлом году, но именно взаимопомощь и неравнодушие каждого помогли нам справиться с пандемией», – подчеркнул он.

В рамках акции “Спасибо” россияне имеют возможность поблагодарить другого за помощь и ответственность во время время пандемии. Для этого нужно записать видео и опубликовать его в соцсетях с хештегом #МыВместеСпасибо.

Всероссийская акция “Мы вместе” объединила коммерческие компании, общественников и простых граждан в борьбе с пандемией. Средний возраст добровольцев – 34 года.



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