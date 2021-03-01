Список “Единой России” на выборы в Госдуму может обновиться
01.03.2021, 19:38,
Разное
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По имеющимся данным, список может обновиться наполовину. Турчак отметил, что серьезное изменение произойдет “качественно и
количественно”. Он добавил, что его прогноз – очень высокий.
Мой прогноз очень высокий. Секретарь генсовета “Единой России” заявил, что по округам, вероятнее всего, победит тот, кто сейчас является депутатом.
Внутрипартийное голосование пройдет по открытой
модели. В нем смогут участвовать все желающие, проживающие на
территории избирательного участка, а не только члены “Единой России”. В большинстве регионов
проголосовать можно будет в электронном виде.
Выборы “Единой
России” запланированы на 24-30 мая. В Госдуму – на 19
сентября.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги работы депутатского корпуса в феврале. Самым важным законом уходящего месяца он назвал инициативу о запрете высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта.
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