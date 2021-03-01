 

Ученые рассказали о негативном влиянии избыточного веса и ожирения на эффективность вакцины от COVID-19

01.03.2021, 19:36, Разное
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Итальянские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности воздействия на человеческий организм вакцины от коронавируса Pfizer. Выяснилось, что наличие у людей избыточного веса или ожирения способно существенно снизить эффективность препарата.
В исследовании ученых, представляющих научную организацию Instituti Fisioterapici Ospitalieri (Италия), приняли участие 248 медицинских работников из этой структуры. Все они получили положенные две дозы вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Спустя неделю после последней инъекции у 99,5% исследуемых произошла выработка гуморальной иммунной реакции, которая оказалась сильнее, чем у пациентов, переболевших COVID-19. Однако после тщательного анализа результатов обследования выяснилось, что лица, страдающие от ожирения или имеющие избыточный вес, демонстрировали сниженный иммунный ответ к SARS-CoV-2, что было продемонстрировано выработкой вдвое меньшего количества антител к вирусу, чем у участников без указанных отклонений ИМТ. Впрочем, по информации издания The Guardian, опубликовавшего результаты научной работы, материалы исследования пока не были подвергнуты необходимой оценке экспертов.

Тем не менее, как заявил один из авторов исследования Альдо Венути, итоги эксперимента уже сейчас в некоторой степени могут быть использованы для внесения изменений в стратегические концепции по вакцинации населения от коронавируса. В частности, люди, имеющие лишний вес, могли бы получать дополнительную дозу вакцины или изначально инъекцироваться препаратом с более высокой дозировкой. Однако, по словам медика, для более точного решения необходимо исследование с более обширной выборкой участников.

Источник: pharmvestnik.ru



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