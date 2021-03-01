В РФ стартовала разработка ракетного комплекса нового поколения “Кедр”

01.03.2021, 19:36, Разное

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Источник в руководстве ракетно-космической отрасли рассказал одному из отечественных изданий о старте разработки в РФ ракетного комплекса нового поколения “Кедр”. По словам специалиста, инновационное военное оборудование поступит на вооружение российской армии уже в ближайшей перспективе.

Как информировал источник, работы по разработке комплекса осуществляются в рамках государственного проекта, предусматривающего модернизацию стратегического вооружения страны. Поскольку научно-исследовательская работа только стартовала, характеристики нового оборудования пока не озвучиваются. Однако собеседник издания сообщил, что “Кедр” будет иметь существенные отличия по сравнению со своими предшественниками.

В настоящий момент на вооружении отечественной армии находятся комплексы “Тополь-М” и “Ярс”, являющиеся образцами как мобильного, так и шахтного базирования. Также начаты государственные испытания ракетных комплексов МБР “Сармат”, призванных заменить устаревающие “Воеводы”. Об этом пишет “Слово и Дело”.