 

“Нереальный шелковый комплект”: Анфиса Чехова похвасталась подписчикам пикантной покупкой

01.03.2021, 19:36, Разное
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Популярная телеведущая Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, на снимках которого предстала в купленном недавно эротичном нижнем белье. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Все четыре изображения, включенных в коллаж, сняты с разных ракурсов в одном помещении – изящно отделанной спальне. Главным элементом фона стала кровать Анфисы Чеховой, на которой расположилась неизменная спутница ведущей – её собака Картошка. На снимках телезвезда предстала облаченной в комплект эротичного нижнего белья, включавшего в себя длинную майку, шорты и пеньюар светло-голубого цвета, отороченные кружевами. “Ну, наконец-то, Весна! Так захотелось свежести и нежности! И я решила побаловать себя и купила этот нереальный шелковый комплект цвета талой ледниковой воды из новой коллекции французской марки”, – такой тирадой сопроводила она фото. К слову, вдохновленная весной красавица решила поощрить и посетителей своего микроблога. Она объявила для них конкурс, в качестве приза за победу в котором пообещала привлекательную продукции от одной из её излюбленных торговых сетей.

Многие подписчики немедля принялись в комментариях вести борьбу за заветный приз. Однако большинство поклонников все же предпочло воздать похвалы красоте своей любимицы, не забыв, к слову, и её домашнего питомца.



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