Мнение: Навальный: узник без совести

01.03.2021, 19:34, Разное

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Обожаю новости, которые ставят в тупик «идейных борцов» сразу всех противоборствующих сторон. Как правило, они, какими бы интересными и шокирующими не были, проваливаются, как в бездну – без звука и даже шелеста, просто потому, что никто не знает, как их комментировать. Условным «красным» и условным «белым» они – как криво сшитый костюм: как ни надевай, а все равно где-то будет жать, а где-то резать. Именно поэтому их все стараются быстро забыть – и начать привычно перетирать обычную жвачку взаимных оскорблений и обличений.

Типичный образчик такого рода новости – сообщение о том, что «авторитетная международная организация» Amnesty International (у нас с советских еще времен известная как «Международная Амнистия», хотя перевод тут явно неточный) внезапно взяла и лишила Алексея Навального статуса «узника совести», сославшись на некие его заявления… 15-летней давности, будто бы разжигающие некую рознь и призывающие к насилию. Что особенно пикантно – никаких ссылок, а также примеров самих высказываний организация не дала, то есть действовала по очень модному в последние годы принципу «догадайся, мол, сама». Этот принцип отлично знаком, к примеру, почти каждому пользователю Фейсбука или других соцсетей со стажем: когда там тебя банит Система за некие «высказывания, противоречащие Правилам Сообщества», она тоже никогда не указывает точно, за какие именно высказывания и что конкретно там чему противоречит.

Но интересно, что такой очевидно негативный жест в отношении Навального почтенная международная организация сделала ровно в тот момент, когда и Европа, и весь мир развернули настоящую кампанию давления на российские власти с целью принудить их выпустить Навального из тюрьмы! И вдруг, когда ЕСПЧ, лично фрау Меркель и президент Байден в один голос требуют «Свободу Навальному!», когда сочувственные статьи на первых полосах ведущих мировых и национальных СМИ, где его называют именно узником, несправедливо посаженным – вдруг раздается диссонирующий голос, въедливо и как бы совершенно не к месту уточняющий: «Да, он узник; но не совести! Не совести! Мы тут пригляделись, и – о-ооооо!»

И это в тот момент, когда все люди доброй воли и вся прогрессивная общественность уже, по сути, отбросила всякие сомнения в том, что Навальный есть не кто иной, как следующий президент России, уже как бы заранее признанный Западом!

И тут – такой афронт, который ведь можно интерпретировать как Сигнал.

Для «прогрессивной общественности» трудность в том, что от таких «сигналов» у нее сразу размывается картина мира и теряются базовые ориентиры. Во-первых, отношение к Навальному: его что, придется пересматривать?! Он не лидер и не будущий президент? А как тогда, кто вместо него?

А если отношение не пересматривать – то как быть с Amnesty International? Похерить ее – нельзя, организация, как принято говорить, «знаковая», тут если начать, можно ведь договориться и до того, что Байден – это не Светоч в Ночи, а странный сенильный старикан-коррупционер, непонятно каким образом «победивший» на выборах; сомнения в Авторитетах недопустимы, коготок увяз – всей птичке пропасть. Но если признать, что AI «тоже права» – то что ж получается, что Запад НЕ ЕДИН?? Еще хуже: если Запад не един – то на какой же, собственно, стороне этого Запада должна быть прогрессивная общественность? Это ж голову сломаешь, тогда как задача – ровно обратная: эту самую голову никогда не применять!

Казалось бы, такие «непонятки» – раздолье для противоположной стороны, то есть для напоенных березовым соком родных осин путинистов-государственников: вот уж они должны вовсю оттянуться, потешаясь над разладом в стане прогрессивных навальнистов из-за ненавистного Запада! Однако и у тех – некий затык и особого веселья не наблюдается, тему они тоже не раскручивают. А эти почему?

А у путинистов проблема с собственно ньюсмейкером – которым в данном случае выступает та самая Amnesty. Дело ведь в том, что для путинистов «Международная Амнистия» – давний ВРАГ, и шершавый мозг патриота тут тоже переклинивает: во-первых, упоминать ВРАГА в принципе нельзя, а если и говорить о нем, то только в уничижительном контексте; а тут что же – всерьез цитировать? Во-вторых – «на все слова врага говори наоборот», идейные борцы ведь потому и идейные, что выработанные рефлексы полностью заменяют им процесс мышления. Но если «говорить наоборот» идейному врагу Amnesty Int. – то что же, назвать Навального все-таки «узником совести»?? Абсурд, нонсенс!

Поэтому и путинисты по этой щекотливой теме тоже предпочитают помалкивать.

А что же произошло на самом деле? Реальность, как обычно, строго перпендикулярна идейным теркам «прогрессистов» с «патриотами».

В реальности никто, конечно, не думал разжаловать Навального из «будущих президентов России» или прекращать давить на РФ с целью «выпустить Навального из тюрьмы». Он, судя по всему, остается наиболее приемлемым кандидатом «вместо Путина» в глазах Запада, по крайней мере – его англо-американской части (а именно она, собственно, и олицетворяет для наших «западников» ВЕСЬ Запад).

Но! Навальному действительно – и очень превентивно – выписали «черную метку». Бессрочную. Она означает, что Навального вот так, сильно заранее, помещают в «положение Путина» – который, как мы все помним, всегда очень страдал и мучился оттого, что «западные партнеры» никак не хотят воспринимать его как «равного партнера» (он даже весьма эмоциональную «Мюнхенскую речь» по этому поводу сказал, правда, тоже бестолку).

Так вот и про Навального уже сказано: никаким «равным партнером» ему тоже не быть – на него уже сейчас поставлен ШТАМП. Президентом, может, и станет, и ему даже окажут поддержку в этом – но со штампом негодяя. Так оно будет Западу спокойнее – в случае чего можно будет быстро и без хлопот и его отправить в изгои.

Для того, чтобы понять, что это так, можно применить, как любили делать в школьных задачниках, «проверочный вопрос». В данном случае «проверочный вопрос», например, такой:

«Допустим, что уже завтра Путин волшебным образом исчезнет, а в Кремле на его месте и со всеми полномочиями окажется Навальный. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: значит ли это, что по такому случаю будут сняты санкции и разрешено беспроблемное функционирование «Северного потока-2»?

Ответ очевиден – КОНЕЧНО, НЕТ. В этом и заключается смысл. Правители в Кремле могут меняться различным образом, но задача Сдерживания России в любом случае останется приоритетной – во всяком случае, для той же англо-американской оси. И именно поэтому сочтено необходимым Навального «подвесить» уже сейчас. Хорошие планировщики думают не на месяц, а на 5 и даже 15 лет вперед.

Этот момент просто надо всегда иметь в виду – и он, кстати, вовсе не означает (как думают «идейные патриоты»), что «Запад плохой». У него просто есть задача – сделать Россию объектом, а не субьектом политики. Тут ничего личного, просто с объектом иметь дело всегда много проще – куда пнешь, туда и покатится.

«Прогрессивную общественность» он таким объектом уже давно сделал.