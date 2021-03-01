Пожилые россияне, живущие в Норвегии, будут получать пенсии по 170 тысяч рублей

01.03.2021, 19:31, Разное

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Пенсионный фонд России опубликовал ведомственное постановление, в соответствии с которым гражданам России достигшим пенсионного возраста, постоянно вынужденным проживать в Норвегии, будет установлена пенсия в размере 170 000 рублей.

В ведомстве пояснили, что Норвегия платит своим пенсионерам минимальную пенсию в размере от 170 000 рублей в месяц, что, безусловно, является ошибкой со стороны органов государственной власти станы, но повлиять Россия на это никак не может. Поэтому было принято решение увеличить размер пенсии россиянам, чей тяжелый жизненный путь привел к необходимости проживать на территории данной скандинавской страны.

Пусть и в минимальных значениях, но данные суммы позволят выжить в этих непростых условиях. Заместитель главы Пенсионного фонда заявил, что знает о проблеме не понаслышке, поскольку и его родители, и родители его четвертого заместителя, вынуждены были “прозябать” в Норвегии, чувствуя себя людьми второго сорта по сравнению с местными пенсионерами и довольствуясь скромной помощью детей.

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