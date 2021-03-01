Что-то инородное в груди – Личное мнение

01.03.2021, 19:26, Разное

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Наталья Бочкарёва, более известная как Даша Букина, заявила, что совсем не против пластики, но сиськи вставлять не будет.



Фото: НТВ

Почему? У Натальи, недавно прятавшей что-то в трусах от инспектора ГИБДД, на это есть две причины.

Во-первых, Бочкарёва считает, что в её груди нет места ничему инородному. А во-вторых, Наталья планирует ещё рожать.

В 40-то лет, да.

С двадцати Наталья мечтала исправить нос. Изучала тему, готовилась, но пришла к выводу, что напильником могут зацепить мозг.

«По исправлению носа – могут зацепить мозг, потому что это всё делается напильниками. Это ужасно!», — призналась закладушница.

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Видео: Телеграм

Как можно зацепить в носу то, чего там нет, я не понимаю. Скорее, как мне кажется, опасения Букиной должны вызвать другие важные факторы — как вдыхать в себя, если нос прооперируют неудачно напильником?

Сверлом фрезерного станка потом, что ли, дырочку делать?

В общем, Бочкарёва решила ограничиться только подтяжкой сисек. Двоих детей грудью выкормила. Планирует ещё рожать, так что в перерывах между родами здоровый нос позволит подышать полной грудью.

Тьфу, то есть не полной, конечно, а такой — подтянутой. Без инородной фигни внутри. Видели уши спаниеля, закинутые на спину? Ну, примерно так, да.

В завершение, от носа и груди, Бочкарёва спустилась ниже и досталось даже Дженнифер Лопес:

«Не наращивай задницу Дженнифер Лопес, если она тебе не идёт».

Я бы добавила: и не грози Южному централу, попивая сок в Бирюлёво-товарной.

Самое забавное, что про напильник и что-то инородное внутри, Наталья рассказала Лере Кудрявцевой.

Как вы считаете, стоит ли Наталье опасаться ринопластики?

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