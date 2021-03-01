 

Что-то инородное в груди – Личное мнение

01.03.2021, 19:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наталья Бочкарёва, более известная как Даша Букина, заявила, что совсем не против пластики, но сиськи вставлять не будет.


Фото: НТВ

Почему? У Натальи, недавно прятавшей что-то в трусах от инспектора ГИБДД, на это есть две причины.

Во-первых, Бочкарёва считает, что в её груди нет места ничему инородному. А во-вторых, Наталья планирует ещё рожать.

В 40-то лет, да.

С двадцати Наталья мечтала исправить нос. Изучала тему, готовилась, но пришла к выводу, что напильником могут зацепить мозг.

«По исправлению носа – могут зацепить мозг, потому что это всё делается напильниками. Это ужасно!», — призналась закладушница.

https://t.me/lenamiro/8318
Видео: Телеграм

Как можно зацепить в носу то, чего там нет, я не понимаю. Скорее, как мне кажется, опасения Букиной должны вызвать другие важные факторы — как вдыхать в себя, если нос прооперируют неудачно напильником?

Сверлом фрезерного станка потом, что ли, дырочку делать?

В общем, Бочкарёва решила ограничиться только подтяжкой сисек. Двоих детей грудью выкормила. Планирует ещё рожать, так что в перерывах между родами здоровый нос позволит подышать полной грудью.

Тьфу, то есть не полной, конечно, а такой — подтянутой. Без инородной фигни внутри. Видели уши спаниеля, закинутые на спину? Ну, примерно так, да.

В завершение, от носа и груди, Бочкарёва спустилась ниже и досталось даже Дженнифер Лопес:

«Не наращивай задницу Дженнифер Лопес, если она тебе не идёт».

Я бы добавила: и не грози Южному централу, попивая сок в Бирюлёво-товарной.

Самое забавное, что про напильник и что-то инородное внутри, Наталья рассказала Лере Кудрявцевой.

Как вы считаете, стоит ли Наталье опасаться ринопластики?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Ученые: Употребление твердых сыров способствует продлению жизни

04.07 / Москва ожидает «сбалансированного» решения по собору Святой Софии

04.09 / Пугачева устроила неожиданный концерт с фортепианной музыкой

11.12 / Елка поддержала идею проведения корпоративов в пандемию коронавируса

02.07 / Мнение: НДС на программное обеспечение, Илон Маск против Амазона и Байкал в Линуксе

11.01 / Мнение: Как правильно жить на удалёнке

08.01 / Заявление России о хаосе в Капитолии акцентирует внимание на некоторых совершенно правильных вещах

01.12 / Певица Maruv подарила Ивану Урганту свои концертные трусики

16.10 / Мнение: Под парусами…

05.11 / Мутация красоты – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска