Что-то инородное в груди – Личное мнение
01.03.2021, 19:26,
Разное
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Наталья Бочкарёва, более известная как Даша Букина, заявила, что совсем не против пластики, но сиськи вставлять не будет.
Фото: НТВ
Почему? У Натальи, недавно прятавшей что-то в трусах от инспектора ГИБДД, на это есть две причины.
Во-первых, Бочкарёва считает, что в её груди нет места ничему инородному. А во-вторых, Наталья планирует ещё рожать.
В 40-то лет, да.
С двадцати Наталья мечтала исправить нос. Изучала тему, готовилась, но пришла к выводу, что напильником могут зацепить мозг.
«По исправлению носа – могут зацепить мозг, потому что это всё делается напильниками. Это ужасно!», — призналась закладушница.
https://t.me/lenamiro/8318
Видео: Телеграм
Как можно зацепить в носу то, чего там нет, я не понимаю. Скорее, как мне кажется, опасения Букиной должны вызвать другие важные факторы — как вдыхать в себя, если нос прооперируют неудачно напильником?
Сверлом фрезерного станка потом, что ли, дырочку делать?
В общем, Бочкарёва решила ограничиться только подтяжкой сисек. Двоих детей грудью выкормила. Планирует ещё рожать, так что в перерывах между родами здоровый нос позволит подышать полной грудью.
Тьфу, то есть не полной, конечно, а такой — подтянутой. Без инородной фигни внутри. Видели уши спаниеля, закинутые на спину? Ну, примерно так, да.
В завершение, от носа и груди, Бочкарёва спустилась ниже и досталось даже Дженнифер Лопес:
«Не наращивай задницу Дженнифер Лопес, если она тебе не идёт».
Я бы добавила: и не грози Южному централу, попивая сок в Бирюлёво-товарной.
Самое забавное, что про напильник и что-то инородное внутри, Наталья рассказала Лере Кудрявцевой.
Как вы считаете, стоит ли Наталье опасаться ринопластики?
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Источник: Лена Миро
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