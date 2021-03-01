Американские СМИ сообщили о планах Белого дома ввести санкции против России

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01.03.2021, 19:18, Новости дня
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На этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Кроме того, по данным СМИ, Вашингтон планирует координировать с Евросоюзом санкции против России, передает ТАСС.

Ранее в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.

Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС.

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москва отреагирует на новые персональные санкции Брюсселя из-за ситуации вокруг Навального.



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