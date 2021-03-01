В РФ допустили уход из Совета Европы на фоне разногласий с Западом

01.03.2021, 19:18, Новости дня

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Москва должна быть готова покинуть Совет Европы (СЕ), если будет запущена трехсторонняя процедура реагирования на нарушение устава в отношении России, сообщил вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой.

«Первое: мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе: мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будут запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», – передает слова Толстого РИА «Новости».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь предложил в случае конфликта «не горячиться, а действовать поэтапно». По его мнению, РФ могла бы приостановить свое членство Парламентской ассамблее: такой шаг, считает сенатор, не будет иметь серьезных последствий. Он также сказал, что «оставил бы за скобками» членство РФ в СЕ, отметив, что это «слишком сильное решение».

Ранее в Совфеде обвинили СЕ в нежелании защищать права русскоязычных.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления РФ в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики.