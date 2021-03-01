Экономика: Китай способен вызвать крах долговой пирамиды США

01.03.2021, 19:18, Разное

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Уже в ближайшие годы у США могут возникнуть очень серьезные финансовые проблемы. По крайней мере, такие выводы делают аналитики, исходя из состояния гигантского государственного долга США. При каких условиях другие страны откажутся давать Америке в долг – и к каким фатальным для США последствиям это с большой вероятностью приведет?

Беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале этого года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. А основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США.

Инвесторы во всем мире пока не сомневаются в том, что Америка этот долг будет погашать. Однако перспективы увеличения инфляции и невозможность вечно держать ставки ФРС на нулевом уровне могут создать для Америки большие сложности в дальнейшем использовании этой проверенной схемы.

Рост инфляции не за горами

Получив в наследство от администрации Трампа рекордный уровень дефицита бюджета и госдолга (в прошлом году соотношение госдолг/ВВП составило 100%, а в абсолютных показателях госдолгуже превысил 28 трлн долларов), новый президент США Джо Байден решил не останавливаться на достигнутом. Утвержденный в конце прошлой недели законопроект Байдена о мерах экстренного восстановления экономического роста предусматривает мероприятия в объеме 1,9 трлн долларов (в дополнение к пакету в 900 млрд долларов, утвержденному Конгрессом в конце прошлого года).

Согласно прогнозу, который в середине февраля представило Бюджетное управление Конгресса, в текущем финансовом году (начался 1 октября), федеральный долг США вырастет до 102% ВВП. Но этот прогноз не учитывает «плана Байдена» на 1,9 трлн долларов, который еще должен быть утвержден Сенатом. По факту, на начало февраля дефицит американского бюджета достиг 3,47 трлн долларов, или 16,2% от ВВП. В прошлом финансовом году этот показатель находился уровне 14,9% ВВП – такого дефицита бюджета Америка не имела со Второй мировой войны.

Американские власти заявляют, что сейчас главной проблемой для них является восстановление экономического роста, прерванного пандемией – при Дональде Трампе ВВП США действительно показывал хорошую динамику, в 2018 году, например, увеличившись почти на 3%. Поэтому, говорит глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, «сейчас не то время, чтобы сосредотачиваться на вопросах федерального долга». А в том случае, если накачка экономики деньгами приведет к ускорению инфляции, у ФРС «есть инструменты, чтобы решать это».

В прошлом году уровень инфляции в США составил 1,4%, что вполне позволяет ФРС держать свою базовую ставку на нулевом уровне. Но как бы ни уверяли адепты Современной денежной теории (ММТ), что постоянное увеличение денежной массы не ведет к инфляции, сейчас имеются все предпосылки к тому, чтобы Америка столкнулась именно с этим сценарием.

Индекс инфляционных ожиданий в США от Мичиганского университета, демонстрирующий, как американские потребители оценивают перспективы роста цен на товары и услуги в ближайшие 12 месяцев, уже поднялся до 3,3%. На пятилетнем горизонте потребители ожидают инфляцию на уровне 2,7%, отмечает Евгений Миронюк, аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс». По его словам, сами по себе инфляционные ожидания – мощный проинфляционный фактор. США могут наращивать свой долг лишь до тех пор, пока вызываемое этим увеличение денежной массы не выливается в развертывание инфляционных процессов.

«Ослабляет доверие международных инвесторов к казначейским облигациям США в настоящий момент не сама инфляция, а инфляционные ожидания. История показывает, что в случае их радикального повышения развернуть их вниз будет очень и очень трудно», – отмечает Миронюк. Он указывает, что предвестником увеличения инфляции может выступать недавнее увеличение доходности казначейских облигаций США почти вдвое, до уровня 1,3% годовых.

Фондовому рынку приготовиться

Однако это решение лишь подстегнуло инвесторов к увеличению вложений в американский долг. Поскольку доходность по 10-летним казначейским облигациям США приблизилась к среднегодовой доходности по дивидендам, инвесторы для гарантированного заработка забирают капиталы из рисковых активов и перекладывают их долговой рынок Америки. А это ведет к коррекции на фондовом рынке и укреплению доллара, отмечает финансовый трейдер и аналитик Артем Звездин.

Нечто подобное, кстати, уже происходило в конце 2018 года, когда из-за роста доходности казначейских облигаций на фондовом рынке США произошла 20-процентная коррекция. С весны прошлого года американский фондовый рынок безудержно рос, и момент как минимум для очередной коррекции назрел. Говорить о крахе фондового рынка, безусловно, нельзя, но рост ставок по долговым обязательствам и рост совокупного долга США уже беспокоит инвесторов, говорит Звездин. Кроме того, указывает Евгений Миронюк, рост доходностей госбумаг в США должен повысить реальную стоимость заимствования в экономике и ограничить экономический подъем.

В условиях роста инфляции инвесторы не хотят покупать казначейские облигации с низкой доходностью, констатирует ведущий аналитик инвесткомпании QBF Олег Богданов. В результате доходности на рынке облигаций растут, и на прошлой неделе это вызвало серьезное падение на рынках акций, поскольку казначейские облигации США являются для инвесторов базовым активом, доходность по которым определяет оценку различных ценных бумаг.

Инвесторы уже ожидают, что ФРС придется повысить ставки в 2022/2023 году, а одной из главных проблем разрастания американского долга действительно является возможная гиперинфляция, отмечает аналитик финансовой платформы TradingView, Inc. Игорь Кучма. Однако, по его мнению, рейтинг госдолга США вряд ли способен упасть с одобрением новых стимулирующих пакетов для американской экономики, поскольку другие страны занимаются тем же самым – наращивают дефицит бюджетов, а для его покрытия, помимо прочего, выпускают государственные облигации.

«Точка зрения, что США могут наращивать свой долг, пока регулярно по нему платят, состоятельна, учитывая статус доллара как мировой резервной валюты. Тем не менее, рост американского долга и перспективы его дальнейшего накопления из-за дополнительных бюджетных стимулов вызывает рост доходностей, в особенности по «длинным» бумагам, что автоматически увеличивает стоимость заимствований», – резюмирует Дмитрий Полевой, директор по инвестициям компании «Локо-Инвест».

Долг замкнутого цикла

Общий объем долговых казначейских бумаг США составляет порядка 23 трлн долларов. Из них у иностранных инвесторов на середину прошлого года находились долгосрочные бумаги на 11,6 трлн долларов и краткосрочные облигации на 1,2 трлн долларов, приводит статистику Ирина Айдрус, руководитель программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН. Иными словами, почти половина казначейских облигаций обращается внутри США, и это также создает предпосылки для наращивания долга.

США, указывает Артем Звездин, во многом занимают сами у себя. С одной стороны, печатаются новые доллары, а с другой стороны, эти доллары поступают в систему через долговые обязательства. Поэтому, по мнению аналитика, даже если представить себе сценарий, что другие страны перестанут инвестировать в американский госдолг, сложившаяся система по-прежнему будет оставаться на плаву за счёт такого систематического «самодотирования». В этом направлении ситуация постепенно и движется, утверждает руководитель отдела трейдинга компании Aravana Capital Management Валдис Вулдорфс:

«Остальные страны мира по крайней мере перестали наращивать свой портфель облигаций США, и в последние два года на первый план в качестве их покупателя выходит ФРС.

Иными словам, ощутимые проблемы с наращиванием и обслуживанием долга могут возникнуть уже в ближайшие пять лет. К тому же США сами стреляют себе в ногу, вводя все больше санкций против своих партнеров, а доля доллара в международных расчетах неуклонно падает, что еще больше уменьшает шансы на бесперебойную работу долгового вечного двигателя».

Поэтому, считает глава Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, уже не вполне корректно говорить, что Штаты могут наращивать долг, пока по нему платят. Более точно утверждать, что они способны и дальше занимать, пока им дают деньги в долг. «Как мы видели в прошлом году, США могут спокойно напечатать 2-3 триллиона долларов, и экономика их переварит. Доллар – мировая резервная валюта, и рынок сбыта долларов – весь мир. Тем не менее, нельзя незаметно напечатать много денег: рынок это увидит и учтет в ценах. Прошлогодние вливания уже привели к тому, что доллар упал к евро с 1,1 до 1,2 пункта».

Об этой же тенденции говорит председатель правления группы компаний ВБЦ Семен Теняев. Несмотря на то, что полноценной альтернативы доллару как мировой резервной валюте по-прежнему нет, одновременно продолжается «тектонический сдвиг» – укрепление Китая как главной экономики мира. Когда инвесторы во всем мире развернутся в сторону юаня (а это, уверен эксперт, может произойти уже достаточно скоро), это и может стать финальным поворотом сюжета с госдолгом США.